Advierten autoridades de Torreón: habrá sanciones y detenciones de quienes naden en canales

Tendrán operativos permanentes de seguridad en los canales de riego que están dentro de la mancha urbana del municipio de Torreón, toda vez que este fin de semana se hará la apertura de las compuertas de las presas para el arranque del ciclo agrícola en la región lagunera.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les dio a conocer que la apertura de las presas Francisco Zarco y Lázaro Cárdenas está programada para los días 10 y 12 de marzo, respectivamente, por lo que se espera que, desde el transcurso del sábado, corra el agua por los canales de la zona conurbada de La Laguna.

Por lo anterior, el funcionario recordó a la ciudadanía que está prohibido introducirse a nadar a los canales de riego, por el peligro de ahogamiento que implica.

“Vamos a hacer operativos por parte de la Dirección, mañana, tarde y noche, durante todo el ciclo de riego, con la finalidad de procurar que la gente no se introduzca a los canales, hay que recordar que no está permitido por el riesgo al que se exponen, pues a pesar de que crean que el agua está tranquila, no es así, es agua que va corriendo y su fuerza vulnera la seguridad de las personas”, explicó.

Dijo que los mayores cuidados son hacia los niños y adultos mayores, no obstante, el riesgo es para toda persona que se introduzca o caiga por accidente.

Señaló que quienes sean sorprendidos dentro de los canales de riego podrán ser acreedores a una sanción administrativa o incluso la retención por parte de las autoridades municipales, como lo es Seguridad Pública.

"Sin embargo, lo más grave es que pongan en riesgo su vida", dijo.

El director llamó a los vecinos que viven cerca de los canales a que reporten a quienes incurran en esta falta, a las líneas de emergencia 911 y al número de Protección Civil y Bomberos 871 712 0066, con atención las 24 horas.

Respecto a las medidas que se tomaron con antelación por parte de las autoridades de los distintos niveles de Gobierno, el director dijo que se realizaron diferentes recorridos con personal de la Dirección General de Obras Públicas y de la Conagua, donde se observaron y atendieron las áreas de oportunidad como filtraciones.

“Se tomaron acciones preventivas como lo ha solicitado el alcalde Román Alberto Cepeda González, se hizo el mantenimiento preventivo y acciones de limpieza con el apoyo también de Servicios Públicos del Municipio”, dijo.