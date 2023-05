Advierte Miguel Riquelme necesidad de una nueva planta tratadora para Torreón

En relación a la nueva planta tratadora de aguas residuales que requiere Torreón, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que, durante su gestión como alcalde de esta ciudad, consideró esta construcción, pero no le alcanzó el tiempo para concretar el proyecto.

"Yo la iba a construir pero ya no pude, no me alcanzó el tiempo, es una necesidad para Torreón la planta tratadora, como lo anunció Román, hay que hacerlo con mucho cuidado, con todos los estudios de viabilidad, de impacto y demás, es una gran necesidad para Torreón, a mí ya no me alcanzó hacerla", comentó.

Refirió que la planta que se tiene en la actualidad ya es obsoleta y que depende de otra tecnología, que ya no es la adecuada, por lo que se requiere buscar la mejor opción, además de que hay un proyecto para que sean varias plantas ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

"Creo que eso es positivo, ya lo explicará Román, yo no tengo mayores datos pero sí es algo que era muy necesario y que se ha dejado correr, tiene mucho que ver con el proyecto de Agua Saludable, que Torreón esté listo ya", expresó.

En términos del proyecto federal, el gobernador dijo que el cronograma establece que estará listo hasta el 2024, pero indicó que hay mucho que hacer por parte de los sistemas municipales y el estatal de aguas y saneamiento.