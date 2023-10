Adultos mayores se enfrentan a dificultades para cobrar pensión

Falta mejorar la logística en los periodos de pago, pues se sigue registrando aglomeración de personas, aunado a las fallas en el sistema, afirmaron algunas personas que acudieron este martes al Banco del Bienestar, en Francisco I. Madero para cobrar la pensión.

Por la situación geográfica que tiene el municipio, a esa sucursal acuden beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar.

"Hubiera visto el viernes, como estaba aquí, había muchísima gente que llegó desde temprano, es que nos venimos también los que traemos el holograma y luego los de las tarjetas, pero tardamos muchas horas en la fila, en el sol, pero nos dijeron que no había sistema y eso que muchos se esperaron a ver si llegaba, porque venían de ejidos que están lejos y ayer (lunes) volvieron a venir y también estaba la filotota, pero ya pusieron la sombra, pero no todos alcanzamos a cobrar" dijo una mujer originaria del ejido Florida, el cual está muy cerca de la cabecera municipal.

Pese a que se les dijo que podían acudir hasta el 13 de este mes y ella tenía programado ir hoy miércoles, debido a que la acompaña una de sus hijas, ésta le dijo que fueran ayer, ya que probablemente no podría llevarla después por sus ocupaciones.

"Ahorita ya es menos gente y aunque no van muy rápido por lo menos no está como el viernes y ya nos pusieron la sombrita, ya está más tranquilo, pero a mí se me hacía mejor la atención cuando nos pagaban en la deportiva, estábamos debajo de la techumbre, sin el sol y sentados".

El mismo comentario lo hizo un señor del ejido El Cuije de Matamoros, quien agregó que, también acudió el viernes y el lunes, pero no pudo sacar el efectivo, incluso fue a otro banco y el cajero le apareció que no había dinero disponible. Ayer regresó para ver si ahora si podía cobrar.

La que también anda de un lado a otro desde el fin de semana es una mujer del ejido Lucero, de Tlahualilo, quien reconoció que aunque pertenece a otro municipio se le facilita trasladarse a Madero, incluso el sábado y ayer muy temprano acudió a Tlahualilo, pero no pudo obtener el dinero, por lo que se regresó para ver si ahora sí podía cobrar.