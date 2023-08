Adrián Uribe habla sobre la demanda que enfrenta por despido injustificado

El musical "Amor sin Barreras" inició oficialmente temporada la noche de ayer, por lo que varias personalidades del mundo del espectáculo se dieron cita en el Teatro Centenario Coyoacán para disfrutar de este estreno.

Adrián Uribe fue uno de los invitados a esta celebración y durante su paso por la alfombra roja, habló sobre la demanda que enfrenta por despido injustificado por parte de siete trabajadores, asegurando que su equipo legal ya está haciéndose cargo del asunto y que espera que todo se resuelva de manera justa.

"Es un tema legal que está desde 2016. Siempre he sido una persona muy justa y en tantos años que llevo, con tanta gente que ha trabajado conmigo, nunca había tenido un problema legal hasta ahora. Sí, hay una solicitud de embargo, pero lo que puedo decir es que se está arreglando y esperemos salir bien librados, no se les dará menos, pero tampoco se les dará de más, uno no es millonario", expresó Uribe.

El comediante también señaló que fuera de esa situación, se encuentra muy emocionado porque en dos meses se convertirá en papá por tercera vez, incluso compartió que esta semana su esposa, Thuany Martins, tuvo cita con el obstetra y le dijo que todo iba bien, y es muy probable que el bebé llegue al mundo en la primera quincena de noviembre.

Acompañada de su esposo Alejandro Gavira y su hija Rafaella, la conductora Raquel Bigorra llegó al evento para apoyar a Axel Muñiz en su debut en el teatro musical, pero también comentó que la gente sigue muy enganchada con "La Casa de los Famosos", porque donde la encuentran le preguntan sobre cosas que sucedieron ahí, por eso felicitó a Sergio Mayer por la idea de hacer una gira con el Team Infierno, porque sabe que como productor podrá crear un concepto interesante.

Karla Estrada también se dio un tiempo para asistir al teatro y aprovechó para contestar a Aline Hernández, quien a través de un tuit dio a entender que no se identifica con el personaje con que hacen referencia a ella en la bioserie de Gloria Trevi; a lo que la productora dijo:

"Lo más importante de esta serie es que genere polémica, que la polémica genere conversación y que la conversación genere cambios, que vean que lo que pasó puede volver a pasar y lo que puedo decir es que todas las chicas que estuvieron con Gloria son triunfadoras, porque todas salieron adelante después de haber vivido lo que vivieron", dijo Estrada.

Aplausos para morir sin barreras

La gente se puso de pie para aplaudir a la compañía de Gerardo Quiroz, la cual está encabezada por Biby Gaytán, quienes pusieron toda su energía en el escenario para contar la historia de Amor sin Barreras, que cuenta la historia de amor de María y Tony, dos jóvenes neoyorquinos que pertenecen a bandos contrarios de su barrio y tendrán que luchar por su amor por encima de todos.

El productor Gerardo Quiroz agradeció a Biby el que haya aceptado formar parte de este proyecto, y ella le respondió que tuvo que esperar casi 20 años para que le volviera a dar la oportunidad de estar en el montaje, ya que ella ya la había protagonizado en 2004, además reconoció el talento de sus compañeros, quienes a pesar de ser más jóvenes que ella están muy preparados y le han enseñado mucho.

"Esta vez tengo la oportunidad de compartir el escenario con mi niña (Ana Paula Capetillo), aunque a veces es difícil controlar la emoción, porque me quiere ganar", dijo Gaytán con la voz entrecortada y volteado a ver a su hija quien estaba a su izquierda admirando a su mamá.

"Amor sin Barreras" está protagonizada por Biby Gaytán, Ana Paula Capetillo, Luis "Potro" Caballero, Axel Muñiz y Marco León, quienes están bajo la dirección de Oscar Carapia.