¡Adrenalina pura!, los mejores espectáculos de medio tiempo en la historia del Super Bowl

Todo está listo para que Rihanna se presente este domingo en el Super Bowl LVII de la NFL, en el que se enfrentarán los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Para "calentar" el terreno le presentamos algunos de los mejores shows de medio tiempo que ha tenido el Súper Tazón a lo largo de su historia, de acuerdo con varios sitios especializados.

La edición número 27 del Super Bowl (1993) es una de las más recordadas por la participación en el medio tiempo de Michael Jackson, quien sin numerosos efectos visuales emocionó al mundo entero.

En el estadio Rose Bowl, Pasadena, California, interpretó temas como Jam, Billie Jean, Black or White, We are the World, y Heal the World.

De acuerdo con ESPN, Michael cambió la historia del espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl, tras su actuación.

Esa vez el llamado "Rey del pop" encantó al mundo y la "Reina del pop" hizo lo propio en 2012.

Efectos especiales, bailarines y la presencia de LMFAO, Nicki Minaj y Cee Lo Green lograron que Madonna se luciera en el medio tiempo del Súper Tazón efectuado en Lucas Oil Stadium, Indianápolis, Indiana.

Vogue, Music, Give Me All Your Luvin, Open Your Heart, Express Yourself y Like a Payer conformaron su "set list".

La versión número 41 del Super Bowl, celebrada en 2007, de igual manera contó con una gran estrella, Prince.

Durante el espectáculo, que tuvo lugar en el Dolphins Stadium de Miami, Prince interpretó algunos de sus mayores éxitos como Let's Go Crazy y Purple Rain, además de incluir en su repertorio versiones de temas de otros artistas como All Along the Watchtower (De Bob Dylan) y Best of You (De Foo Fighters).

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 36 (2002) estuvo a cargo de la banda U2. Bono, The Edge, Adam y Larry, no sólo festejaron el encuentro entre St. Louis Rams y los New England Patriots, sino que también rindieron un emotivo tributo a las víctimas del 9/11.

El escenario se montó en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans y sonaron diversas rolas, entre ellas: Beautiful Day y MLK Where the Streets Have no Name.

Para muchas personas, lo más recordado de la presentación de Janet Jackson y Justin Timberlake en el Súper Tazón número 38, de 2004, es el accidente que sufrió Janet que provocó que dejara uno de sus pechos al aire.

Acompañaron a los cantantes: P. Diddy, Nelly y Kid Rock. El escenario fue el Reliant Stadium, Houston, Texas y las canciones montadas fueron All for You, Rhythm Nation, Cowboy, Hot in Here y Rock your Body.

El encuentro número 39 del Super Bowl, en el que Philadelphia Eagles vencieron a los New England Patriots contó con la presencia de Sir Paul McCartney. Él otorgó un show lleno de emociones y recuerdos en 2005.

La gente coreó a todo pulmón Drive My Car, Get Back, Live and Let Die y Hey Jude en el EvenBank Field, de Jacksonville, Florida.

Los Rollng Stones, liderados por Mick Jagger, deleitaron al público con una explosiva presentación de 20 minutos en el Súper Tazón número 40, en el cual los Pittsburgh Steelers vencieron a los Seattle Seahawks. en 2006.

Star Me Up, Rough Justice y (I Can't Get No) Satisfaction entusiasmaron al público en el Ford Field y Detriot, Michigan y a todas las personas que vieron el espectáculo desde sus hogares.

Beyoncé derrochó toda su energía en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 45, llevado a cabo Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans en 2013.

Ella cantó Crazy in Love, Baby Boy, Single Ladies (Put a Ring on It) y Halo. En su participación, Kelly Rowland y Michelle Williams, sus excompañeras de Destiny's Child la acompañaron.

Los virales

Hay otros shows que han destacado por otras situaciones:

- Con Katy Perry en el 2015, una de las botargas de tiburón que bailaba a su lado izquierdo, se convirtió en la sensación cuando de pronto comenzó a hacer sus pasos fuera de coreografía, algo que llamó la atención en redes sociales e incluso el bailarín dentro de este disfraz declaró para el Washington Post que sólo se trató de una pequeña improvisación.

- El Super Bowl del 2014, durante la presentación de Red Hot Chili Peppers junto a Bruno Mars, la banda fue duramente criticada al ser evidente que sus instrumentos estaban desconectados, por lo que era claro que se trataba de un "playback", a lo que el vocalista, Anthony Kiedis, explicó que la NFL no quiso arriesgarse a que algo pudiera salir mal con el sonido.

- Justin Timberlake regresó al show de medio tiempo tras su controversial presentación con Janet. En esta ocasión el cantante bajó del escenario y un chico que se encontraba entre el público del estadio, logró tomarse una "selfie" con Justin, para luego ignorar su presencia mientras revisaba su celular, lo que desató una ola de memes.