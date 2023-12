Admite IMSS error pero no negligencia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resolvió la queja presentada por una probable negligencia médica en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón, en agravio de la niña Yuliana Esparza Salazar, fallecida el ocho de octubre de este año. Su familia, acusó que su muerte ocurrió luego de que, presuntamente se le administrara un medicamento por error. La menor tenía diagnóstico de leucemia y le prescribieron fluconazol para combatir infecciones por hongos en diversas partes del organismo pero terminó recibiendo lidocaína, utilizado como anestésico local y en forma endovenosa es empleada para tratar arritmias cardiacas.

La Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente de la H. Junta de Gobierno del Hospital de Especialidades, informó que a la fecha de su fallecimiento, la menor era portadora de Síndrome de Down, hipotiroidismo, comunicación interauricular y leucemia mieloide aguda. La atención de esta última patología, se otorgó por parte del servicio de Hematología Pediátrica de la UMAE y Yuliana se encontraba en quimioterapia en fase de inducción a la remisión.

El 7 de septiembre fue hospitalizada para ciclo de quimioterapias, encontrándose estable y el pronóstico por sus padecimientos se estableció como reservado, por el gran riesgo de complicaciones que podían presentarse en sus condiciones. La institución de salud informó en la resolución de la queja que la evolución de Yuliana fue tórpida y que a las 11:00 horas del 8 de octubre de 2023, se reportó como muy grave, con neutropenia y plaquetopenia severas, además de que presentó datos de choque séptico, hipotensión, hipoperfusión periférica y proceso neumónico en evolución, administrándose el tratamiento necesario que no tuvo respuesta adecuada.

"Unas horas después, presenta paro cardiorrespiratorio que no respondió a maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, ocurriendo su deceso a las 14:30 horas de esa fecha". El diagnóstico final fue: choque séptico, neumonía bacteriana y leucemia mieloide aguda.

ADMITEN ERROR EN MEDICAMENTO

En las consideraciones médicas, la comisión dio a conocer que se confirmó la administración no prescrita del medicamento Lidocaína por personal de enfermería, que a la dosis que le fue administrada no pudo causar el deceso de la paciente, pero sí puso en riesgo su vida. "El status convulsivo que presentó fue atendido debida y oportunamente por el personal médico del servicio y los estudios paraclínicos que se le tomaron no mostraron que se haya producido lesión orgánica alguna, neurológica o cardiológica. Se pudo constatar que la atención del personal médico especializado a la paciente, tanto durante esa crisis convulsiva como en el periodo subsecuente, siguió adecuadamente los protocolos de atención y tratamiento establecidos por sus patologías y condiciones clínicas", aseguró el IMSS.

Señalaron que, de acuerdo a la investigación documental realizada, la muerte de Yuliana fue causada por un cuadro infeccioso como consecuencia de las enfermedades que portaba y no por el efecto del fármaco. Además, agregaron que el estudio tomográfico que se le practicó después de la administración del medicamento, no mostró que se hubieran producido lesiones neurológicas.

Se indicó que el caso de esta paciente fue turnado al área Jurídica de la Subdelegación Coahuila para su investigación y que se pudo determinar que con los antecedentes personales patológicos que tenía y la inmunosupresión severa que se produjo posterior a su quimioterapia, existía un gran riesgo de complicaciones y aún de muerte para la paciente.

Insistieron en que el medicamento erróneamente administrado por el servicio de enfermería, tiene una vida media corta y que además del síndrome convulsivo que produjo y que se resolvió adecuadamente, no generó otra complicación inmediata que se le pueda atribuir y "no se puede considerar que fuese la causa directa de su deceso. Posteriormente se presentaron diversas condiciones patológicas en la paciente que, aunque fueron debidamente atendidas, no fue posible controlar y la llevaron a ese desenlace. Fundamentalmente esta evolución puede ser atribuida a su condición de inmunosupresión severa, manifestada por la intensidad de la deficiencia de células sanguíneas que desarrolló".

QUEJA IMPROCEDENTE

Por lo anterior, el Seguro Social concluyó que la queja de la familia de Yuliana Esparza Salazar es improcedente desde el punto de vista médico y que se pudo sustentar que el manejo a cargo de médicos especialistas como equipo multidisciplinario, que recibió y el plan de tratamiento que se proporcionó en cada fase de su atención, fue el adecuado de acuerdo a los protocolos vigentes y las recomendaciones contempladas en las guías de manejo específico actuales.

La institución mencionó que la administración errónea del medicamento no se puede considerar que haya sido la causa directa del deceso de la niña. Aclararon que la paciente no tenía antecedente alguno conocido de alergia a medicamentos, por lo que no era previsible una reacción alérgica, además de que era portadora de enfermedades graves que le condicionaban un corazón frágil como parte del Síndrome de Down y un sistema inmunológico afectado severamente. "El pronóstico para la menor, siempre se estableció reservado por esas condiciones que tenía".

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El IMSS reconoció el error cometido durante la atención a la paciente de muy alto riesgo por inmunosupresión, al administrarle un medicamento no prescrito para ella, que provocó manifestaciones severas pero que aseguran, fueron controladas debidamente. Por este hecho, se informó que de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y por falta de probidad, falta de cuidado y esmero en el desempeño de sus funciones, la trabajadora responsable fue rescindida de su relación laboral con el Instituto, con fecha del 31 de octubre del año en curso, a través de la Jefatura Estatal de Servicios Jurídicos Coahuila.

La comisión también declaró improcedente la solicitud de indemnización que hizo la familia Esparza Salazar, considerando que no se puede atribuir responsabilidad al Instituto, ya que los efectos adversos propios del medicamento que le fue administrado por equivocación a la menor, no produjeron otras reacciones secundarias, demostrado por el protocolo de atención que se siguió y estudios paraclínicos realizados. Finalmente, añadieron que las condiciones de inmunidad muy deprimidas posterior a la quimioterapia recibida, fueron determinantes para la evolución de la pequeña Yuliana.

La queja se presentó el 10 de octubre de 2023 ante el departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente y Juan Carlos y Cristina, padres de la niña, solicitaron sanción o destitución de médicos o personal involucrado, así como indemnización. La notificación de la resolución fue fechada el 11 de diciembre del año en curso, en el oficio Num. 0509161C2153/JAOD/235/2023.

INCONFORMES CON DICTAMEN DEL IMSS

Cristina Salazar, la madre de Yuliana manifestó su desacuerdo en la resolución. "Nosotros no estamos de acuerdo, a mí me queda claro que la lidocaína no fue la causa que mató a mi hija, no, no fue la lidocaína, pero sí provocó que la salud de Yuli decayera, porque Yuli tenía las defensas muy bajas. Entonces, al momento de que presenta la crisis convulsiva por este medicamento, entra mucho personal médico, sin bata, sin cubrebocas, sin nada, la intuban, como Yuli tenía las defensas muy bajas, pudo agarrar la infección, el hongo que le provocó la neumonía o igual fue al broncoaspirar el alimento, pudo haber sido cualquiera de las dos causas. Nosotros creemos que fue una reacción en cadena a raíz del error cometido", expresó.

Como no están conformes, dijo que van a continuar con las exigencias. Cabe hacer mención que hay una carpeta de investigación en curso en la Fiscalía General de la República (FGR) y como parte del proceso, el pasado 13 de diciembre fue exhumado el cuerpo de Yuliana, por lo que la familia espera que el dictamen sea entregado a más tardar en enero de 2024.