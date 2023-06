Simas Rural adeuda 194 millones de pesos a la CFE

Son cerca de 194 millones de pesos los que el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Rural debe a la Comisión Federal de Electricidad por consumo de energía de los pozos que tiene a su cargo, y que abastecen a colonias y comunidades de la periferia de Torreón, Matamoros y Viesca.

De esa cantidad, 192 millones corresponden al consumo facturado y casi dos millones más a notificaciones de ajustes; existe un rezago acumulado del organismo operador ante la CFE desde mediados de 2019, debido a que los montos de algunos meses sólo se han cubierto parcialmente, mientras que en otros se ha omitido por completo el pago de la energía consumida.

SUSPENSIÓN

En marzo de este año, la Empresa productiva del Estado suspendió la energía eléctrica en las instalaciones del pozo Almendros de la colonia Quintas San Antonio de Torreón, uno de los 18 que están a cargo del Simas Rural, que a su vez depende de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS). Tras un convenio con la CFE, se reconectó al día siguiente.

"Sería incongruente que la CFE cortara en esta temporada de calor, cuando la responsabilidad de dotar de agua es de los tres niveles de gobierno", dijo el titular de la Unidad de Atención Regional del Gobierno del Estado en La Laguna, David Flores Lavenant, al afirmar que desconoce el adeudo porque no es un tema que haya estado sobre la mesa, y porque no es de su competencia.

"No tengo el dato del adeudo, no me consta; no es un área que dependa de un servidor sino de CEAS, hay reuniones de gabinete donde el gobernador ve directamente esos temas con los secretarios", dijo tras señalar que, como Unidad de Atención, toda la comunicación con subsecretarios en la región ha estado enfocada a ver cómo se da respuesta a la población por la falta de agua.