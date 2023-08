Adán Augusto llama a Morena a no dividirse por ambiciones personales

El aspirante a candidato presidencial por Morena, Adán Augusto López Hernández, llegó al Monumento a la Revolución, en el centro de la Ciudad de México para su cierre de recorridos por el país con 45 minutos de retraso.

La asamblea informativa fue abierta por la diputada con licencia Andrea Chávez, quien aseguró que Adán Augusto López "se forjó al lado del gigante que está en Palacio Nacional".

En el evento estuvieron presentes los sindicatos de Petroleros y Electricistas.

A las 14:40 horas dio inicio el mensaje de Adán Augusto en el que destacó: "quiero pedirles con toda humildad su confianza para seguir construyendo la Cuarta Transformación".

Llama a Morena a no dividirse por ambiciones personales. Ante miles de simpatizantes, Adán Augusto López hizo un último llamado a sus compañeros de Morena a la unidad y a no dividir por ambiciones personales el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El exsecretario de Gobernación enfatizó que la unidad debe ser con el pueblo y entorno al proyecto del mandatario, para que "nunca más" regresen al poder los conservadores.

"Aprovecho para enviar un saludo fraterno a mi compañera y mis cuatro compañeros que son delegados nacionales y que han recorrido también el país llevando el mensaje de este movimiento, que es histórico porque es de ustedes.

"Y aquí los exhorto, vamos juntos, nos necesitamos todos, no podemos darnos el lujo de que por ambiciones personales no construyamos en lo colectivo. Es unidos, porque el pueblo de México eso es lo nos mandata", puntualizó.

El político tabasqueño aseguró que él va a encabezar el proyecto para darle continuidad a la 4T en 2024 y se declaró listo para enfrentar ese reto.

"Y se los digo aquí de frente, estoy preparado, voy a seguir lo que ustedes mandaten, ustedes ordenan y yo voy a seguir siendo un ayudante de campo del sol, el sol es el pueblo de México", remarcó ante el aplauso de sus simpatizantes.

Sostuvo que el pueblo ya decidió y la aseveró que la revolución de las conciencias va a continuar porque es irreversible y ya no la detiene "nada ni nadie".

"No van a poder, el pueblo es mucha pieza, y ustedes ya decidieron, claro que va a continuar la Cuarta Transformación de la vida pública de México, y que no quede ninguna duda, es para ustedes y es con ustedes.

Un discurso de 16 minutos. Adán Augusto López inició su discurso, de tan solo 16 minutos, "con mucha humildad", pidiéndole a la gente su confianza "para que sigamos construyendo la Cuarta Transformación de la vida pública de México".

"Decía, porque yo no puedo ni quiero olvidar mi origen, decía Carlos Pellicer: 'Cuando a un hombre lo sigue un pueblo es porque en las manos el corazón lleva', y yo hoy les digo, les entrego mi corazón, mi corazón es de ustedes", expresó.

Afirmó que cumplió con el mandato del Consejo Nacional de Morena, porque en 70 días recorrió las 32 entidades del país y realizó casi 200 asambleas informativas, para escuchar las demandas de la gente, lo que ha valido la pena.

"Hoy puedo decirles que he escuchado al pueblo y que el pueblo manda, y que el pueblo dice: 'que no regrese la pensión a los expresidentes de la República, que no haya más impunidad y corrupción en la Suprema Corte de Justicia Social (sic). Que continúen y aumenten los programas sociales, pensión para los adultos mayores, más becas para nuestros jóvenes y niños", destacó.

López Hernández estuvo acompañado por contingentes de casi todo el país, pero principalmente de Tabasco, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

También se hicieron presentes integrantes del sindicato Petrolero, que comanda Ricardo Aldana, así como del sindicato de Trabajadores Electricistas.

Miles de personas que participaron en este mitin fueron trasladados hasta ese lugar por cientos de vehículos que fueron estacionados en las calles aledañas al Monumento a la Revolución, lo que junto con el cierre del Paseo de la Reforma por la XL edición del Maratón de la Ciudad de México, provocó un gran caos vial en ese perímetro del centro de la capital del país.