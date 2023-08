Adán Augusto apunta al sureste

Al asegurar que encabeza las encuestas para ser el coordinador nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López dijo que "este arroz ya se coció!".

Ante 50 mil personas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, López Hernández afirmó que "hoy el rumbo de Chiapas y de México es otro. Son los tiempos de los hombres del sureste".

"Ante tanto cariño y apoyo, les voy a decir algo que ya no se puede ocultar, ¡este arroz ya se coció!", exclamó.

Dijo también que "golpe que no derriba fortalece", al ser cuestionado sobre si lo han desprestigiado por soltar un codazo a una mujer. "Además, yo les digo una cosa, yo así soy, transparente. A poco me voy a dejar que impunemente me agredan", agregó.