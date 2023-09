Adal Ramones y Javier Ceriani protagonizan discusión en plena alfombra roja: 'tengo derecho a decir que no'

Los conductores Adal Ramones y Javier Ceriani se vieron involucrados en una fuerte polémica luego de protagonizar una discusión en plena alfombra roja.

A través de la cuenta del programa Chisme No Like, se compartió un vídeo donde se observa cómo Javier Ceriani se encontraba cubriendo una alfombra roja en Los Ángeles, ahí coincidió con Adal, por lo que no dudó en acercarse a él y realizarle una entrevista.

Sin embargo, el conductor argentino se llevó una gran sorpresa luego de que el mexicano se negara a esta petición. Ante esto, Javier le mencionó que los famosos se debían a los periodistas, lo que provocó que el presentador se molestara aún más.

"No, yo no me debo a ningún periodista, ni tú hiciste nada, ¿tú me pagaste las clases?", le cuestionó Adal Ramones. Al final se ve cómo el presentador de Otro Rollo termina pidiendo que corten el video.

¿Fue real esta discusión?

Después de este momento, donde muchos usuarios en redes sociales se preguntaban si era verdad que el conductor mexicano se había molestado con Ceriani, el programa Chisme No Like publicó la otra parte del video y dieron a entender que todo se había tratado de una broma, ya que después de esta “discusión”, continuaron con la entrevista amigablemente.