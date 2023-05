Acusan supuesto acuerdo político entre líder de la sección 35 del SNTE y Armando Guadiana

De cara a la jornada electoral que se vivirá en Coahuila el próximo domingo 4 de junio, la Alianza Magisterial Democrática rechazó un supuesto acuerdo político entre Arturo Díaz González, secretario general de la Sección 35 del SNTE en La Laguna, y el candidato a la gubernatura por Morena, Armando Guadiana Tijerina.

Juan Ramos Aranda, miembro de la agrupación, dijo que es lamentable que el líder sindical “esté tomando una posición que no corresponde a los intereses de los trabajadores, se ha visto en algunos eventos apoyando la candidatura del ingeniero Guadiana, candidatura que nosotros no aprobamos, no estamos de acuerdo por considerar que fue una imposición”.

Declaró que es importante que las maestras y los maestros estén inmersos en la política del país y del estado pues de ello depende que el magisterio que presta sus servicios en escuelas públicas se vea beneficiado en algunas prestaciones. Sin embargo, comentó que la postura de Díaz González no es la correcta pues no se ha hecho una valoración y una consulta a la base trabajadora.

Por su parte, el maestro Adán Baqueiro manifestó que desafortunadamente, en el método para elegir al candidato por Morena hubo serias irregularidades que desembocaron en la ruptura de la unidad que se venía mostrando al ahora candidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja.

Los miembros de la Alianza Magisterial se pronunciaron este día a favor de Mejía Berdeja e hicieron un llamado a Guadiana Tijerina a que decline pues es necesaria la unidad de los partidos “hermanos” de izquierda para “derrotar al PRI, PAN y PRD”.

Actualmente, informaron que agrupan a más de 400 docentes que tendrán participación en la defensa del voto.

Finalmente, dijeron que la organización ha sido muy crítica del actual gobierno estatal en razón de los apoyos que se han dado a las escuelas públicas de nivel básico. Además, aseguraron que hay funcionarios de la Secretaría de Educación de Coahuila que se han dedicado a desarrollar su trabajo como coordinadores del partido político oficial en lugar de ser garantes de la educación y de las prestaciones de los trabajadores.