Acusan a Diego del Bosque por despidos injustificados y adeudo de sueldos

Por despidos injustificados y adeudos de sueldos, acusan simpatizantes que laboraban en MORENA, a su actual líder estatal Diego del Bosque, mismas quienes se hicieron presentes al arranque de precampaña de Armando Guadiana Tijerina rumbo a la gubernatura de Coahuila.

“Somos 30, entre hombres y mujeres, soy abogada y me pagaban 10 mil al mes. Nos despidieron injustificadamente, y ahí te traen y te desgastan, y como mujer te revictimizan porque te hacen entrar a un juicio laboral muy desgastante, entonces de que se trata. Somos varias mujeres, somos más de 30 y del nacional también, de las que yo conozco, pero supongo que hay más”, señalaron las demandantes quienes prefirieron omitir sus generales.

Añadieron que se registraron casos de mujeres que resultaron positivas a COVID, mismas a las que despidieron por ese motivo, y en otros casos les bajaron el sueldo.

“Las despidieron por COVID, a un ingeniero y a mí nos bajaron el sueldo a la mitad, y no puedes porque la junta te multa, no puedes bajarle el sueldo, a mí me pagaban menos que a los almacenistas, la abogada era la que menos ganaba en el Comité Estatal de Morena, pregúntenle a Del Bosque”, señaló.

Por lo anterior, dijo que el líder estatal de MORENA, Diego del Bosque, por concepto de su trabajo en la actividad de “toque toque”, al menos a ella le quedaron a deber cinco quincenas, sin embargo, dijo que conoce a compañeras que les quedaron a deber siete quincenas.

“Más de cien mil pesos, donde esta ese dinero, a donde fue ese dinero, queremos ese dinero, queremos que lo saquen y lo vamos a sacar. Yo soy humilde, no tengo dinero, y hasta problemas con mi esposo tuve, ahí lo tienes echándome carrilla porque no me pagaban, uno como quiera, yo siempre lo he hecho por amor a MORENA, Andrés Manuel y todo eso era lo que nos motivaba”, sostuvo.

Finalmente afirmaron que no pueden ser candil de la calle y obscuridad en la casa, “y quiero que Mario Delgado lo sepa, a mi Diego me corrió, me bajo el sueldo y luego me corrió, como abogada era la que menos ganaba en el partido, eso es violencia laboral”, concluyó.