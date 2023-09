Acusan a comerciante de invadir banqueta

Con amenazas e incumpliendo lo señalado por las autoridades municipales, comerciante invade calle y banqueta en el sector conocido como "El Parralito", sobre todo los fines de semana; afectados se sienten inseguros.

Es en el acceso a la Privada Morelos, entre las calles 20 de Noviembre y González Ortega, en Gómez Palacio, donde un comerciante de ropa instala su puesto los fines de semana, bloqueando el libre acceso a sus domicilios a los vecinos de este lugar, desde las primeras horas del día hasta las 5 o 6 de la tarde, sobre todo de viernes a domingo.

Ante tal situación, solicitaron la intervención del municipio tras más de cinco años del problema, a lo que la autoridad vía oficio, les informó que su queja se confirmó, porque se le solicitó a la comerciante buscara otro lugar para vender su mercancía, a lo que en ese momento aceptó y se retiró, pero solo por unas horas.

La mujer afectada, quien solicitó el anonimato por temor, luego de haber sido amenazada por la comerciante, dijo que no solo ella había sido objeto de dichas agresiones sino también uno de los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien en su labor de confirmar los hechos que la mujer relató en su queja, fue víctima de amenazas y agresiones verbales.

"Se pone ahí y obstruye la entrada y la salida", dijo molesta la mujer, quien comentó que hace un par de semanas, solicitó el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja por motivos de salud, la cual no pudo ingresar, ni los paramédicos a su domicilio, por lo que tuvieron que retirarse.

Es por ello que pide a las autoridades actúen para que liberen dicho acceso.

"Ninguna privada la tapan, nomás esa sí", dijo la vecina afectada.

"A mí también me han amenazado, me dijo que esa propiedad no es mía, es de mi hija, pero yo vivo ahí, y a mi me están afectando. Queremos rentar y no podemos por ese problema", dijo la mujer, molesta, porque aseguró que la comerciante no es ni de Gómez Palacio.

"Es de Torreón, ¿qué viene a hacer aquí?, váyase para Torreón", dijo enérgica.