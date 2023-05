Acusa Ricardo Mejía de extorsión política a Mario Delgado

Ricardo Mejía Berdeja acusó al líder Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo de extorsión política, luego de que la tarde de lunes el Partido del Trabajo (PT) confirmara una alianza con el Movimiento Regeneración Nacional para las próximas elecciones del 04 de junio.

Por lo anterior, Mejía Berdeja, candidato a la gubernatura de Coahuila por el PT, refirió en rueda de prensa que "dentro de las cosas buenas que tiene el sistema electoral, son los derechos político electorales del ciudadano, y por lo tanto, cuando un candidato ha sido registrado y validado por el órgano electoral después de los plazos para los registros, no hay nada ni nadie que le pueda quitar una candidatura".

Dicha situación, fue reconocida por la dirigencia del PT la tarde del martes en rueda de prensa desde la Ciudad de México, tras anunciar Morena la alianza que se conformó junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

El candidato a la gubernatura coahuilense sostuvo que nada cambia, ya que seguirá apareciendo en la boleta electoral.

Bajo este contexto, el candidato a la gubernatura coahuilense sostuvo que nada cambia, ya que seguirá apareciendo en la boleta electoral como Ricardo Mejía Berdeja por el PT, por lo que la declaración de esta “nueva alianza” no afecta en lo absoluto cómo van a venir las boletas electorales y cómo se van a contar los votos.

“Yo exculpo a Alberto Anaya y a la dirigencia del PT, yo veo que ellos son víctimas de una extorsión política de una presión muy fuerte que todos la hemos recibido, para querer someter a los coahuilenses como conejillos de indias de la disputa sucesoria del 2024”, sostuvo.

Asimismo, añadió que: “Yo lo he pagado en carne propia, todo el mundo sabe que la encuesta de Guadiana fue un fraude, todo mundo sabe que Mario Delgado cedió la candidatura, pero como ese método como se va a definir el 24, entonces no hay poder humano que pueda cambiar eso, y tampoco no hay poder humano que pueda modificar que los partidos políticos que han sido parte de la coalición “Juntos Haremos Historia” acepten su propia ruta.

En ese sentido, recordó que en San Luis Potosí el PT y el Partido Verde fueron distintos a Morena.

Mejía Berdeja subrayó que el próximo 4 de junio se llevará a cabo la lucha histórica para recuperar la libertad.

“Y el bribón de Mario Delgado promovió el voto para el PT y para el Partido Verde del que hoy es gobernador Ricardo Gallardo, y ahí nadie se escandalizó ni dijo nada ni se rasgó las vestiduras, ni los acusó de traidores, pero Coahuila indebidamente ha sido utilizado como un laboratorio para decisiones que no tiene que ver nada con los coahuilenses ni con la democracia del estado, por eso la tensión ha sido muy fuerte y yo he aguatado sin duda, pero yo siempre he dicho que solo muerto me bajarán de la contienda electoral”, afirmó.

Tras los hechos, Mejía Berdeja subrayó que el próximo 4 de junio se llevará a cabo la lucha histórica para recuperar la libertad, la soberanía, la democracia y la independencia de Coahuila, un estado que no puede ser rehén de acuerdos entre cúpulas ni laboratorio electoral para la sucesión presidencial del 2024.

Por su parte, la comisionada política del PT en Coahuila, Valeria Flores Gauna, refrendó su respaldo total a Ricardo Mejía Berdeja como candidato a gobernador del estado, así como a los 16 aspirantes del partido a una curul en el Congreso local.