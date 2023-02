Acuerdo, muestra de civilidad y orden: MR

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que el Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral Estatal 2023 es una muestra de civilidad y sobre todo, de orden, en todas las partes involucradas.

No obstante, indicó que estarán atentos a que no se manche el proceso con la presencia de delincuentes o del crimen organizado.

"Coahuila estará atento a que intereses ajenos a la democracia de nuestra entidad puedan llegar a manchar el proceso con la presencia de delincuentes o del crimen organizado, no lo vamos a permitir, vamos a estar muy atentos a que cada candidato o candidata puedan recorrer todo el estado, sin ningún problema, colonia por colonia, barrio por barrio, ejido por ejido, comunidad por comunidad, que sea una fiesta democrática la elección", dijo.

Manifestó que se mantendrá al margen del proceso y que hará lo que le corresponde como gobernador, por lo que se coordinará con los alcaldes y alcaldesas de los 38 municipios para que prevalezca el orden y garantizar que todos los ciudadanos que quieran estar en la formación desde el inicio de la jornada electoral o en la representación de las casillas, la organización o como observadores, lo puedan hacer.

"Y garantizar que todos los coahuilenses puedan emitir su voto el día 4 de junio en completa calma, paz y tranquilidad", expresó.

En la firma del Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral Estatal 2023, que se celebró el pasado lunes en Saltillo, participaron autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Instituto Electoral de Coahuila (IEC), representantes del poder legislativo y judicial, organismos autónomos, así como de los partidos políticos y el gobierno estatal.

El mandatario dijo que se ha capacitado a todos los funcionarios que pertenecen al gobierno del estado para que conozcan, en el marco jurídico que rige al proceso electoral en Coahuila, qué pueden y qué no deben hacer, así como el garantizarles su derecho, dentro de los horarios disponibles, en la libertad de cada uno de ellos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, pidió respetar las reglas del juego durante su intervención tras la firma del Acuerdo, que simboliza la aceptación de la corresponsabilidad de todas las partes para garantizar la integridad de las elecciones en Coahuila, y blindar el proceso para garantizar las condiciones de paz y tranquilidad.

Pese a la ausencia del dirigente de Morena en el evento, Riquelme Solís dijo que sí se ha tenido presencia de todos los partidos políticos en todas las reuniones que se han llevado a cabo para organizar el proceso electoral, por lo que dijo que "no me atrevería a juzgar porqué no estuvieron, la presencia de todos los representantes ha estado ahí mientras se llevan a cabo las reuniones ordinarias del Instituto estatal electoral".