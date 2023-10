Acuerdan continuar con paro nacional en el PJF

Por acuerdo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el paro de los juzgados y tribunales federales continuará en todo el país hasta el 29 de octubre. El Consejo de la Judicatura decretará inhábiles estos días, como parte de la protesta por la extinción de 13 fideicomisos.

En Monclova los funcionarios del Juzgado de Distrito se sumaron a la suspensión de labores promovida por el sindicato.

"Por decisión de la mayoría de los trabajadores del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, decidimos seguir en el paro nacional hasta el 29 de octubre, en defensa de la independencia del Poder Judicial de la Federación", indicó en Monclova, Luis Lauro Quintero Floyd, secretario adscrito a este Tribunal Federal de esta ciudad.

Aclaró que aunque que los tribunales no trabajan, de manera digital se estarán recibiendo las promociones de amparos, y para casos de urgencia, como la privación ilegal de la libertad, sí se trabajará; el resto quedarán en recepción y reiniciando los juzgados sus actividades se les dará el trámite legal correspondiente.

El funcionario expuso que los trabajadores del tercero de los poderes gubernamentales de la federación ya esperaban el resultado de las votaciones del Senado de la República para la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

"Ya sabíamos de antemano. No había duda al respecto ¿por qué? Porque sabemos que el presidente de la República tiene dominados a sus servidores públicos del partido Morena (del poder legislativo), que es (por lo que) lo que estamos luchando nosotros, que no controle (AMLO) al poder judicial de la Federación" expresó Quintero Floyd.

Dijo que el Poder Ejecutivo, que encabeza López Obrador, es uno de los tres poderes, que deben ser autónomos e independientes para garantizar la democracia. Porque de controlarlos el presidente de la república, se convertiría en una dictadura, como la que actualmente vive Venezuela, afirmó.

Sostuvo que el Poder Judicial de la Federación es la única autoridad que garantiza los derechos humanos y las garantías individuales, y el Poder Ejecutivo pretende controlarlo por eso.

Agregó que el Poder Judicial esperará los tiempos legales para proceder jurídicamente contra el dictamen de extinción de los fideicomisos.

"Los legisladores (de Morena) no saben leer, no saben lo que votaron. De nada sirvieron los debates porque no entendían de qué se trataba. No comprendían lo que los diputados y senadores de los otros partidos les decían. No saben en qué se metieron… Pero vamos a esperar que corran los tiempos para promover las acciones legales" para impugnar la aprobada propuesta de los fideicomisos del PJF, concluyó el funcionario del Poder Judicial.

EN PIEDRAS NEGRAS

José Antonio Franco Rueda, representante de la sección XV del Sindicato de Trabajadores del PJF del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Piedras Negras, dio a conocer el acuerdo de que se continuará con esta manifestación hasta el día domingo 29 de octubre.

Franco Rueda detalló que, en el caso del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Piedras Negras, cuenta con alrededor de 45 trabajadores, entre juzgados, sindicalizados, como de confianza, asesoría y defensoría; los cuales continuarán con el paro hasta el próximo viernes 27 de octubre.

"A la comunidad, espero y nos comprenda, que estamos luchando por proteger nuestros derechos para posteriormente poder protegerlos de la comunidad. Con posterioridad ver lo que la comunidad necesita, a través de la vía del amparo", concluyó José Antonio Franco.