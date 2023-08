Actualiza tu playlist: artistas que la están rompiendo y debes conocer

La industria musical está en constante cambio, prácticamente cada viernes hay nuevos estrenos que invaden las playlists de los servicios de "streaming" como Spotify o Apple Music, por mencionar algunas. Son tantos los lanzamientos, en ocasiones, la audiencia se pierde en lo que hay nuevo.

Por su puesto que hay figuras de la música que indiscutiblemente están dominando los charts, principalmente las figuras latinas, tal es el caso de artistas como Bad Bunny, Peso Pluma, Karol G o Rosalía, entre otros.

Pero hay nuevas promesas de la música que han llamado la atención en el 2023 y los que hay que prestar atención, pues llegan con una propuesta fresca.

Ice Spice

Isis Naija Gaston, mejor conocida como Ice Ipice,es una rapera originaria de EUA, nació en el Bronx y comenzó su carrera en el 2021, tras conocer al productor RiotUSA.

Nació el 1 de enero de 2000 (23 años), su salto a la fama ocurrió en el año 2022 después de lanzar la canción Munch (Feelin U).

Su tema Boy's a Liar Pt. 2, lanzado este 2023 junto a PinkPantheress se ha vuelto un fenómeno, alcanzó el top 5 de Billboard Hot 100.

Flo

Es un grupo de chicas de Londres, está conformado por Jorja Douglas, Stella Quaresma y Renée Downer. Se formó en el año 2019 y firmaron con Island Records.

Han ganado popularidad en redes sociales gracias a su canción Cardboard Box.

En 2022 estrenaron su EP debut The Lead.

Reneé Rapp

Renéne Rapp es una actriz y cantante, se hizo conocida luego de interpretar a Regina George en el musical de Broadway de Mean Girls. Además, es protagonista de la serie de comedia de HBO, The Sex Lives of College Girls.

El lanzamiento de su EP debut, Everything To Everyone, supuso un éxito, lo que la llevó a ser nominada en los recientes MTV Video Music Awards 2023.

Su álbum debut se estrena este 18 de agosto.

Cabe señalar que retomará el papel de Regina George en la versión cinematográfica de Mean Girls.

Young Miko

María Víctoria Ramírez de Arellano Cardona, mejor conocida como Young Miko, es una rapera y cantante puertorriqueña.

Con tan solo 25 años de edad ya se ha convertido en una de las grandes figuras de la música latina.

Su primer álbum, Trap Kitty, se estrenó el pasado 22 de julio.

Entre sus temas más sonados están Classy 101 junto a Feid, Brinca con Cazzu, 8 AM con Nicki Nicole y Wiggy por mencionar algunos.