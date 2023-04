Actriz Stormy Daniels reafirma su intención de testificar en juicio contra Donald Trump

La actriz de cine para adultos Stormy Daniels dijo que "absolutamente" quiere testificar en el juicio contra el expresidente Donald Trump. Mencionó que "no creo que los crímenes de Trump contra mí sean dignos de encarcelamiento"; sin embargo, por "las otras cosas que ha hecho, si lo encuentran culpable, absolutamente".

"Cada vez que estás en el ojo público, da miedo. Quiero decir, solía asustarme dando un informe oral de un libro en la escuela", dijo sobre la probabilidad de ser llamada como testigo.

Daniels dio una entrevista Piers Morgan, de Fox Nation, que se transmitirá el jueves. "No tengo nada que ocultar. Soy la única que ha estado diciendo la verdad", dijo. Trump ha negado cualquier romance con la exactriz.

Daniels también sugirió que no ser llamada a testificar en un eventual juicio podría arruinar la validez de toda su historia. "Siento que, si no lo hacen, pinta la imagen de que saben algo sobre mí que me hace poco confiable o no confiable", le dijo a Morgan.

"Hacer que me llamen y me pongan en el estrado legitima mi historia y quién soy, y si no lo hacen, casi parece que me están escondiendo". Sin eso, la gente "asumiría automáticamente que: 'Oh, ella no debe ser una buena testigo, no es creíble'", declaró.

Cuando se le preguntó si eso significaba que realmente quería declarar, confirmó: "Sí, quiero".

La exactriz también dijo que siente que el expresidente merece ir a la cárcel si es declarado culpable de algunos de los 34 cargos que enfrenta.

"No creo que sus crímenes contra mí sean dignos de encarcelamiento", dijo sobre su supuesta relación con Trump. Pero "por las otras cosas que ha hecho, si es declarado culpable, absolutamente", dijo sobre querer verlo encarcelado.Su temor es si lo declaran culpable, pero evita la cárcel, "abre la puerta para que otras personas piensen que pueden salirse con la suya haciendo eso, y cosas peores".

El magnate está acusado de haber falsificado documentos sobre una serie de pagos para encubrir tres casos antes de las elecciones de noviembre de 2016. En particular el pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, con quien habría mantenido una relación extramatrimonial en 2006 que él niega rotundamente.

El martes, Trump se declaró "no culpable" de los 34 cargos que le imputa la justicia de Manhattan por orquestar una trama ilegal para pagar a tres personas, a fin de evitar que dieran información dañina sobre él, de cara a las elecciones presidenciales de 2016 que ganó.

El miércoles, medios locales informaron que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en California dictaminó que Daniels tendrá que pagar más de 120 mil dólares de honorarios legales al expresidente estadounidense con respecto a una demanda fallida por difamación.