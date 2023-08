Actriz de Buena Suerte Charlie sorprende con foto de su ingreso a noveno grado

Mia Talerico es el nombre de la popular actriz de Buena Suerte Charlie, una serie de Disney que además ha dejado su imagen de niña convertido en un famosos meme, por lo que su crecimiento y próximo ingreso a noveno grado de estudios ha generado reacciones en las redes sociales.

Aún con su característico rostro angelical, Mia ha generado reacciones en sus redes sociales y ante su ingreso a secundaria.

"Dios mío ¡te estás convirtiendo en una hermosa joven! Qué tengas un gran año escolar y lo más importante, buena suerte, Charlie"

"Maldita sea, nos estamos haciendo viejos. Recuerdo haberte visto en la televisión cuando eras una niña pequeña"

"No STOP, no me llamaste viejo así . Todavía recuerdo haber visto el final de buena suerte Charlie.

Son algunos de los comentarios en su fotografía.

Fue en el 2010 cuando se estrenó el primer episodio de la serie de televisión, y Mia era tan solo una niña pequeña de dos años de edad.

Cuatro años más tarde y luego de 97 capítulos en cuatro temporadas, la serie de Disney llegó a su fin.

¿Qué edad tiene actualmente Mia Talerico?

Mia tiene 14 años de edad y ha continuado involucrada en el mundo artístico. Del 2017 al 2020 formó parte del elenco de Mani.

En Instagram posee 1.2 millones de seguidores, mismos que se mantienen sorprendidos por su crecimiento.