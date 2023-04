Actividad turística nacional, al alza

La actividad turística en el país se incrementó considerablemente durante los últimos años, reflejándose en la demanda que tienen las agencias de viajes.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, capítulo Durango, Rosa María Román Moreno, informó que los destinos de playa siguen siendo los más visitados, pero también se ha incrementado la afluencia en sitios coloniales y pueblos mágicos.

"El que estaba lleno al cien por ciento es Cancún, es Puerto Vallarta, es Acapulco también muy lleno. La gente de México está viajando por todo México, nos ha aumentado de tres años para acá muchísimo el turismo nacional y también en las áreas de turismo de aventura, ciudades coloniales, pueblos mágicos. Está aumentando mucho el turismo dentro de México", señaló.

En este marco, en Durango se hacen esfuerzos por buscar la mejor opción para los paseantes, ya que aún es una limitante la conectividad porque las carreteras no están en las mejores condiciones y los destinos aéreos son escasos.

"Efectivamente tenemos ese problema, que quisiéramos más destinos, pero hay ofrecimientos de venir un vuelo de una línea aérea con un avión de cien plazas o más de cien plazas; entonces no es un destino para Durango, porque quieren ellos llenar, que se vaya el vuelo 70 por ciento en cada salida y no es posible, pues sabemos que Durango no llena esos vuelos, ni siquiera al 50 por ciento; entonces por eso ellos piden un compromiso, que el vuelo se vaya al 70 por ciento diario de aquí a Monterrey, de aquí a Cancún, pues no es posible llenarlo. Entonces ahorita, pues con las conexiones que tenemos, estamos tratando de satisfacer a todos los clientes, a las empresas para toda la conectividad que requieren", expresó.

VUELOS

La Secretaría de Turismo (Sectur) federal informó que en enero-febrero de 2023, nueve millones 434 mil pasajeros fueron transportados en vuelos internacionales, esto es 29.5 por ciento superior al primer bimestre de 2022; y superando también en 12.5 por ciento los ocho millones 387 mil pasajeros transportados durante ese periodo de 2019. Las aerolíneas que presentaron mayor actividad fueron Volaris y Viva Aerobus.