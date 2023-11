Acompañamiento psicológico para la familia

El impacto de un diagnóstico de cáncer se vuelve más complicado cuando hay que compartirlo con los miembros de la familia. En este contexto, el apoyo psicológico resulta crucial para todos los involucrados, puesto que lo recomendable es entender los procesos individuales y no caer en la victimización de la persona enferma.

“No es lo mismo acompañar a un familiar que tiene un cáncer aún tratable que a alguien con cáncer terminal. Es muy diferente cómo se les da la noticia, saber en qué momento se encuentra y en qué momento la familia se entera de esta situación”, explica el psicoterapeuta Agustín Palacio Castañeda.

La noticia de un ser querido afectado por esta enfermedad puede desencadenar una gama de reacciones emocionales, desde el miedo a la negación y la búsqueda desenfrenada de opiniones médicas.

"La mente humana tiende a asociar el cáncer con la muerte y el fin inminente, lo que puede llevar a una reacción de pánico", explica Palacio. La aceptación y el entendimiento del diagnóstico pueden variar enormemente, lo que subraya la importancia de un apoyo psicológico temprano y continuo.

En familias afectadas por el cáncer, la terapia no debe limitarse sólo a un miembro. “Partir” a la familia no es aconsejable, afirma el especialista. En lugar de eso, se sugiere que todos los miembros participen en el proceso terapéutico para identificar y afrontar los sentimientos que hay alrededor de este suceso.

El psicoanalista destaca que no todas las personas diagnosticadas con cáncer necesitan necesariamente terapia. La decisión depende del estado mental, los recursos emocionales y las redes de apoyo del paciente. "Si otros aspectos de la vida de la persona están siendo afectados, buscar ayuda terapéutica puede ser beneficioso tanto para el paciente como para su familia", afirma.

Asimismo, la enfermedad puede servir como un catalizador para resolver conflictos pasados, por lo que es importante que todos los miembros de la familia se involucren y apoyen al paciente, siempre que éste esté dispuesto a recibir ese apoyo”.

Recomendaciones para la familiaEn el proceso de apoyar a un ser querido con cáncer, el especialista Palacio Castañeda ofrece algunas recomendaciones importantes. En primer lugar, subraya la importancia de no victimizar al paciente.

“No es que la persona pueda sentirse más o menos enferma, pero sí a lo mejor cuando se percibe de manera lastimosa o compensatoria a la persona que está pasando por este proceso, muy probablemente se van a detonar ciertos sentimientos como de enajenación o sentirse insuficiente. Incluso se pueden agravar algunas veces los pensamientos mortíferos relacionados, no a la enfermedad como tal, sino a sentirse devaluado”, comparte Palacio.

Además, el psicoanalista enfatiza que no se debe forzar al paciente a aceptar ayuda psicológica. "Debemos ser un contenedor para las emociones que puedan surgir debido a la enfermedad, sin intentar encubrirlas con optimismo exagerado", aconseja.

La percepción que se tiene del paciente no debe cambiar debido al diagnóstico. "Es fundamental integrar la enfermedad a la persona que amamos y seguir tratándola de la misma manera que antes", sostiene. Si se observan cambios significativos en el comportamiento del paciente, puede ser necesario abordar los miedos no expresados.

Aunado a esto, también hay que saber que depende del estado mental de la persona el hecho de buscar un acompañamiento psicológico ante un diagnóstico de cáncer. Es decir, no necesariamente alguien que ha sido detectado con cáncer necesita un proceso terapéutico como tal, ya que los recursos cognitivos, el estado mental y las emociones que tenga la persona pueden ayudarle. Sin embargo, la ayuda terapéutica puede ayudar a sobrellevar más el suceso, las emociones que puedan surgir en él y así evitar la victimización de ese miembro de la familia enfermo.

"No victimizar implica ver al otro de manera completa, no parcializado, no escindido. Seguir conservando estos aspectos que sabemos y conocemos del otro. La enfermedad solamente es un agregado y en ocasiones puede ser un agregado momentáneo”, concluye Palacio Castañeda.