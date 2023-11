Acevedo solicita apoyo de santistas

os Guerreros del Santos Laguna han entrado ya en su cuenta regresiva rumbo al trascendental partido de Play In frente a los Cañoneros de Mazatlán, a quienes recibirán este jueves 23 de noviembre, en el Estadio Corona, de Territorio Santos Modelo.

El equipo albiverde realizó ayer un entrenamiento matutino en su cuartel general, el TSM, donde han comenzado a delinear el once titular que utilizarán en contra de la escuadra sinaloense, en partido único de eliminación y que le dará una segunda oportunidad a uno de esos equipos, de buscar su lugar en la liguilla. Para hoy, los Guerreros tienen programado un nuevo entrenamiento en las canchas alternas del complejo lagunero, una práctica ligera, para quedar completamente preparados rumbo al encuentro frente a los Cañoneros; hoy mismo, se espera contar en el campamento santista con Félix Torres y Pedro Aquino, quienes atendieron las convocatorias de sus respectivas selecciones nacionales, para disputar la Fecha FIFA.

CAPITÁN ALBIVERDE

Tras el entrenamiento de ayer, el canterano capitán de los Guerreros, Carlos Acevedo, atendió a los representantes de los medios de comunicación y antes que exponer una táctica a utilizar en el duelo contra Mazatlán, invitó a los aficionados laguneros a hacer una gran entrada en el estadio: "Primero que nada, obviamente, invitar a la gente al estadio. El jueves tenemos un partido muy importante para nosotros, con muchas ilusiones, obviamente, de poder conseguir el pase y nomás (sic) decirle a los aficionados que vengan, que vengan a apoyarnos, que apoyen a su equipo, que los necesitamos más que nunca", sentenció.

Acevedo aceptó que para Santos Laguna no es la manera ideal de buscar un boleto a la liguilla, pero afirma que la concentración del equipo es fuerte y centrada en el objetivo de ganar, a pesar de algunas estadísticas que no les favorecen: "Como institución y como equipo sabemos que no queremos estar en esta instancia. Nuestra idea inicial, obviamente, era ser uno de los primeros seis y clasificar directo a los cuartos de final, pero bueno, así nos tocó, así fue el torneo, muy complicado y al final pudimos estar en esta instancia. Tenemos una oportunidad de poder romper esas estadísticas que se mencionan, que igual y nosotros no nos damos cuenta. Y bueno, es una linda oportunidad el jueves de hacer un buen partido; también nos ganaron en casa ellos y pues fue muy difícil para nosotros, fue un golpe muy duro y hoy tenemos la oportunidad de una revancha para poder clasificar a la siguiente fase".

El guardameta lagunero confía en que el respaldo de los aficionados laguneros será un factor que lleve a los Guerreros a dar más del cien por ciento en la cancha: "El jugar de local, obviamente que cambia mucho y hoy tenemos esa oportunidad de enfrentar a Mazatlán acá en casa, por eso invitar a la gente, invitar al aficionado santista, decirles que lo necesitamos, que queremos un ambiente positivo en el estadio, que estamos trabajando a marchas forzadas para hacer el mejor partido del torneo porque no tenemos margen de error, no tenemos otra oportunidad más. Y bueno, entonces eso es lo que yo le diría a la afición, lo que le diría al aficionado santista, que confíen también en su equipo, que apoyen porque estamos preparándonos para hacer un buen partido".