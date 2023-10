Acapulco: ¿El Issste a fuerza?

El director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, informó el 4/7/2023 que "EN AGOSTO" INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL Hospital Regional (HR) de Alta Especialidad de Acapulco, con supuesto beneficio de 630 mil derechohabientes y de la población en general "en caso de emergencia".

Se refiere al muy famoso Centro de Convenciones.

¿Y con qué derecho EL ISSSTE SE APODERA DE UNA PROPIEDAD DE LOS ACAPULQUEÑOS?

El gobernador priista anterior de Guerrero, Héctor Astudillo, (2015-2021) dejó al Estado la posesión del citado Centro. ¿Y la dizque gobernadora actual, Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio,se lo REGALA al ISSSTE?

Prácticamente TODO ACAPULCO, del signo político que sea, está EN CONTRA de esa estupidez criminal. Pero ya empezó un tal ZENTENO SANTAELLA a destruir para empezar el techo de la sala Teotihuacán que mide 5 mil 475 metros cuadrados.

No se entiende en Acapulco que López Obrador esté permitiendo está barbaridad contra un PUERTO CONOCIDO EN EL PLANETA DESDE EL LEJANÍSIMO AÑO DE 1535.

¿Qué es lo que pasa? El influyente columnista financiero, Darío Celis, recordó hace días presuntos actos de corrupción en la empresa gubernamental Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que dirigía Pedro Zenteno Santaella, ACTUAL DIRECTOR DEL ISSSTE.

Esto fue lo que leí en un texto difundido por el diario El Financiero.

Darío Celis, informó sobre la adquisición de 3.6 millones de medicamentos (para enfermos críticos de COVID), que hizo Zenteno Santaella, en 2021. Lo destacable, es que a finales de 2021, ya no había medicamentos para la pandemia. Más adelante explica Celis: "Para la edificación del HR de Acapulco -programada para concluirse en 394 días-, se crearán mil 500 empleos directos y cuatro mil 500 indirectos. La inversión federal es de tres mil 500 millones de pesos de recursos propios; estará equipado con tecnología de punta para brindar atención en 36 especialidades médicas, así como el servicio de hemodinamia y tomografía. Además, en sus instalaciones se formarán profesionales de la salud".

Se refiere al parecer a un inmenso hospital que tiene planeado el ISSSTE en el conocidísimo Centro de Convenciones de Acapulco, en donde pensamos que los hospitales son necesarios necesarios y ojalá se construyan todos los que se requieran en México y en el mundo. ¿Pero quién o quiénes, inventaron la barbaridad de construir uno en Acapulco en el citado Centro? Y al parecer, apoya semejante locura nada menos que el presidente de la República por el que votamos mas de 30 millones de mexicanos pero que parece desconocer la verdad sobre Acapulco y específicamente sobre el director del ISSSTE Pedro Zenteno Santaella.

Según Wikipedia, Pedro Zenteno Santaella es español. Ha sido director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Fue Diputado Federal de Morena por el distrito 37 con cabecera Cuautitlán Méx. y fue el primer presidente del comité ejecutivo estatal de Morena en el Estado de México. También fue el primer alcalde de oposición mexiquense en el año de 1994 por el Partido Revolución Democrática en el municipio de Teoloyucan. Pedro Zenteno adquirió medicamentos en empresas de Lituania, España y México, por la cantidad de 3 mil millones de pesos para venderlos en Guerrero. (…) , se enfatiza sobre los antecedentes de abuso y extorsión, en el equipo de Zenteno.

Al inicio del gobierno de AMLO, Pedro Mario Zenteno Santaella fue nombrado director de la Unidad de Administración y Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego llegó al Issste en un puesto similar, como director de Administración de Finanzas.

Pero hoy lo más grave es lo siguiente:

El General Jens Pedro Lohmann Iturburu -nuevo director de Birmex-, ya denunció que desde la oficina de Pedro Zenteno Santaella, se emitieron "documentos falsos", los cuales provocaron un desfalco por más de 800 millones de pesos, y seguramente provocará reacciones en el gobierno del presidente López Obrador, pero sobre todo porque en estos momentos, lo que más critica la sociedad, es el aumento de la corrupción e impunidad.

¿QUE NO LEE EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR?

Su gobierno ha sido a mi juicio estupendo, pero por lo visto no conoce a la gente a su alrededor. Este último asunto del ISSSTE le está quitando a AMLO totalmente la popularidad que algún día tuvo en Acapulco del que por lo visto no se ha ocupado para nada en los últimos tiempos. La actitud presidencial en Acapulco no se borrará fácilmente. Dice que ya se piensa retirar, pero que lo haga de la mejor manera posible. Y no deje AMLO tan mala imagen suya en uno de los puertos más conocidos de México y del mundo.

[email protected]