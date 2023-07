Abren caseta alterna otra vez en la supercarretera Durango-Mazatlán

Ya se volvió a abrir la caseta "alterna" de la supercarretera Durango-Mazatlán que se había cerrado luego de las denuncias públicas que hizo la iniciativa privada.

"Ya la volvieron a abrir. Nos estaba comentando ahorita el Secretario (de Seguridad Pública) que son unos temas por ahí puntualmente legales que hay que tratar y ellos están haciendo acciones debido a que ya en una primera instancia la cerraron. Sin embargo, esperemos noticias próximamente positivas sobre este tema", indicó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Nayeli Victorino.

En tal sentido, expuso que representa un riesgo para la población no usar las casetas formales. "Los riesgos siguen siendo que como ciudadanos nosotros tenemos que cumplir, apegarnos a la ley y usar la caseta que no es alterna, buscar mecanismos para nosotros también estar en cumplimiento de la ley. El riesgo es que te sales de la carretera, se paga un seguro cuando tú pagas a Capufe y ahí no aplica", manifestó.

Sobre la situación en la carretera Durango-Zacatecas, informó que la situación mejoró luego de la reunión entre los gobernadores de ambas entidades.

Refirió que el tesorero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango viajó recientemente a dicha entidad y observó bastante movilización tanto estatal, como municipal y de la Guardia Nacional.

Expuso que acudió a firmar unos contratos a Zacatecas recientemente y les comentó que hay bastante presencia en los tramos carreteros que eran complicados.

"El tramo que nos preocupaba a los comerciantes, a los empresarios ya está cubierto", afirmó.

Ante ello, dijo que, luego de la reunión, se empiezan a ver resultados, "ahora sí ya es evidente que se está trabajando por la seguridad en ese tramo carretero", señaló.

Y confió en que esta vigilancia se mantenga. "Esperemos que esto ya sea algo permanente debido a que se han estado haciendo pronunciamientos por parte de la Iniciativa Privada", estableció.

Por lo que dijo que ya es posible recomendar a la población viajar por este tramo carretero.

"Es seguro, desde Canaco recomendamos que pasen por esa carretera, ahorita hay mucha seguridad. El tesorero de la Cámara fue y él mismo fue testigo de todas las patrullas y la seguridad que hay en esa zona", indicó.