Abono si, abono no

Ya viene la época de renovar abonos para ir a ver al Santos Laguna y como siempre el tema levanta polémicas, si uno osa compartir en sus redes los precios y fechas para adquirirlos. De mi parte lo comparto simplemente como labor informativa, no le veo el problema, sin embargo, hay colegas que toman el tema y sugieren a la afición lagunera castigar al equipo por los recientes malos resultados no adquiriendo dichos abonos.

Tamaña estupidez es aconsejar no adquirir el abono. Estupidez en varias vías, la principal es que más que afectar la cartera del dueño del Club Santos, se afecta la cartera del propio aficionado. Al adquirir un abono, el precio por partido es verdaderamente accesible para cualquier cartera, adquiriendo el abono el aficionado ya está adentro de todos los partidos del torneo. El aficionado que haga caso a los inquisidores, va a pagar más por ir a ver a las Chivas en liga y en una hipotética liguilla que por ir toda la temporada, de ese tamaño es la estupidez que se aconseja, ojalá nadie caiga.

Otra vía de lo ilógico de aconsejar el no comprar abonos es que con eso, el dueño pensará dos veces las cosas y traerá a Mbappé y a Haaland para el Apertura 2023, no señores, al contrario, si usted abandona el estadio, la calidad del club si en estos momentos no le parece pues empeorará, no mejorará, aunque seamos una sociedad en donde pensamos que castigar funciona (ahí están las elecciones que usted me diga) en el tipo de negocio que es Santos Laguna simplemente no, muy por el contrario, un estadio lleno de abonados resultaría en un equipo con recursos para mejorar en todos los aspectos.

Conozco a varios abonados y me han hecho saber que no se rajan, los motivos son varios, los principales son su amor por el Santos, la manera en como disfrutan ir al estadio, llevar a sus hijos, vivir inolvidables tardes laguneras de futbol y otro muy importante e inteligente es que no están peleados con su cartera, ser abonado es sinónimo de apoyar a tu equipo, estar con él en todos los partidos y siempre al mejor precio.

Si eres santista y te gusta ir al estadio, abonarse es simplemente una decisión inteligente.