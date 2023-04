Abogado afirma que existe legítima defensa al momento de detener robos en casa habitación

El abogado Sergio Karim Castruita Zapata dice que existe la legítima defensa, la cual está contemplada por la ley siempre que se cumpla con dos factores: flagrancia y que el método de defensa no sea superior al del ataque. Esto luego de que el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, César Esparza, dijo que "nadie puede hacerse justicia por su propia mano".

Según explicó, la ley establece claramente el tema de la flagrancia, es decir, cuando una persona es sorprendida efectuando un delito, sin importar cuál sea. Señala que cualquier ciudadano puede ejercer actos para que impedir que el delito se siga cometiendo y poner a disposición de las autoridades a la persona imputada.

“Se puede generar este tema de la flagrancia por parte de la policía o por parte de un ciudadano. Y para que la flagrancia no termine, tiene que ser en un acto continuo, por ejemplo: en un robo en la vía pública, si yo estoy viendo y lo sigo, mientras lo siga persiguiendo, la flagrancia sigue existiendo”, explicó.

Sobre los robos, en el caso de los que ocurren en casa habitación, en donde el propietario ejecuta la violencia para detener el delito, existe una causa- situación clara, que es la legítima defensa.

El abogado aclara que incluso el uso de armas puede ser permitido, sin embargo, no se puede exceder el impedimento, “no puede haber un exceso para el impedimento. Si la persona entra a tu casa y tienes una pistola que está debidamente registrada o en su caso, es de uso permitido, y se genera un disparo a las piernas y la persona queda inmovilizada, hasta ahí pudiera ser un acto de legítima defensa”.

“Pero si después de generar un primer impacto, se genera otro con actos de matarlo, ya la persona inmovilizada, ahí hay un exceso de legítima defensa”, detalló.

En ese último escenario, la situación sería en contra del propietario de la vivienda, por lesiones o por homicidio, cualquiera que sea el caso.

“Entonces el asunto de la flagrancia o de detener a una persona que está generando un delito con acto de sometimiento, este debe ser proporcional, es decir, no puede excederse en razón a tu grado de temor por la otra parte. Por ejemplo, la otra persona no tiene un arma, que puede ser difícil de entenderlo porque no le vamos a preguntar si tiene un arma o no, ahí hay un exceso de tu parte. Si una persona trae un cuchillo y tu una pistola, es distinto”.

Este tipo de factores están consideradas como causales de improcedencia o de inimputabilidad para el afectado.

Aunque Castruita aseguró que si se aplica la ley como tal, reconoce que en tanto se lleva a cabo una investigación, la persona es detenida.

“Lastimosamente, en nuestro país no sucede como en otras partes del mundo, te detienen desde el momento mientras te investigan, esa es una irregularidad"

"Evidentemente, una buena defensa debería de especificar claramente que fue una legítima defensa la que generó esa circunstancia, del porqué tú generaste un delito, como los daños, o un homicidio, si fuera un caso extremo, en contra de un ladrón”, concluyó.