Pablo Repetto habla sobre su sistema de juego y de Puebla, su próximo rival

Antes de encarar la segunda jornada del Apertura 2023, a Pablo Repetto se le cuestionó acerca de su sistema de juego, al no querer utilizar a más de una punta, tal como sucedió en la derrota ante los Gallos Blancos.

El estratega dejó en claro que "no me cierro a jugar con más de un delantero, me ha pasado mucho en momentos que terminamos con dos delanteros, alguna vez terminamos con tres 9".

El charrúa explicó que en el partido anterior frente a Querétaro, se necesitaban elementos para generar el último pase, más que sumar gente en el área, "pero es mi opinión y respeto las demás, el hacer esos movimientos, no te hace más ofensivo".

Rescató que puede sumar gente en todas las líneas, sobre todo en la ofensiva, pero igual no tendrá resultados.

"La preocupación es cuando no generas, pero se tuvieron al menos tres situaciones de nuestro lado, el rival no tuvo, hizo los goles a balón parado, que también es válido".

DURO RIVAL

También se le preguntó acerca del rival de mañana en la Angelópolis, la Franja del Puebla.

"Somos conscientes de que tenemos que recuperar puntos que no ganamos acá, será un partido muy duro, estuvo cerca de ganarle al campeón Tigres en casa, los empataron en la última jugada, tiene un entrenador que ha hecho un buen trabajo, en la localía se hacen fuertes y sabemos de la dificultad del rival".

Mencionó que deben rescatar las cosas buenas que hicieron en el último partido a pesar que se perdió, fortaleces esas cosas, que también se vieron y le funcionaron en los amistosos durante la pretemporada.

"Debemos obtener un resultado positivo para encaminarnos a ser un equipo protagonista. Trataremos de mejorar, hay jugadores que se han sumado, como el caso de Aquino y de Durván, que es un jugador que nos da variantes ofensivas, a pesar de venir en una inactividad que ya sabíamos, pero es un jugador de nivel, lo tenemos que recuperar", aceptó.

El sudamericano dejó en claro que deben buscar ser más ofensivos, ya que no se quedaron tranquilos con lo que hicieron, al faltar ese último pase para generar más situaciones de gol, ya que manejaron más la pelota "los partidos son diferentes, pero debemos mejorar".

Habló también de la pelota parada, que les hizo mucho daño ante Puebla, y además aseguró que "no generamos lo que queríamos, pero el rival también juega y te cierra los circuitos, tuvimos la mayoría del dominio y nos faltó precisión, toma de decisiones no fueron las mejores. Es un proceso nuevo, estamos tratando de mejor, es la idea, así son los procesos, estamos trabajando en eso".

AQUINO, LIMITADO

También se dio tiempo para hablar sobre el refuerzo Pedro Aquino, que apenas vio acción por espacio de 8 minutos.

"No está en condiciones, terminó el torneo con América, llegó a presentarse con el grupo y viajó con la selección, jugó unos minutos, no tuvo pretemporada, hablamos con él, trabajó poco con nosotros, de acuerdo a lo que vimos y nos manifestó, no estaba en condiciones de arrancar".

Repetto explicó que tienen que ver el presente, mirar un poco más allá y no correr riesgos innecesarios por el tema físico: "Hoy está mejor y así irá mejorando en el día a día, todo eso lo evaluamos, pero tenemos análisis profundo, charlas con el jugador para tomar decisiones", destacó.

Agregó que es una contratación destacada, jugador importante para el esquema, al tener las características que necesitan para el torneo, pero lo evaluaron y aunque lo necesitan para el presente, también para el futuro.

¿OTRO REFUERZO?

Tampoco están cerrados en cuanto a refuerzos se refiere. Y es que teniendo hasta el miércoles 13 de septiembre como el límite para el cierre de registros en la Liga MX, su entrenador, está abierto a una incorporación más.

"Estamos evaluando alguna opción, como lo hacen todos los equipos", aunque luego se equivocó en la fecha: "Tenemos creo hasta el día 31, pero también podemos sufrir alguna baja, pero para eso, tendríamos una alta, a menos que tengamos un joven que lo pueda sustituir".

Aseveró que es una posibilidad, pero no significa que obligadamente va a llegar alguien. "Estamos expectantes de eso, confiamos en el plantel".

Por otro lado, aceptó que la derrota del domingo anterior ante Querétaro les dolió a todos, siempre el debut es importante. "Estamos bien en lo anímico, pero a todos los equipos que ganaron les costó, no merecimos ganar, pero tampoco perder, no nos quedamos con eso, somos autocríticos, en el camino debemos tratar de crecer, tener calma y tranquilidad", dejando en claro que es el sello que lo caracteriza.

5 PARTIDOS ha dirigido Repetto a Santos, su marca es de cero triunfos, dos empates y tres derrotas.