Aaron Rodgers afirma que estará de vuelta el próximo año

Aaron Rodgers, 'quarterback' de los New York Jets, afirmó este viernes que la operación a la que se sometió por la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el lunes pasado fue un éxito y ahora enfocará toda su motivación para regresar a la NFL el próximo año.

"Sólo necesito los cronogramas, los programas de rehabilitación, los recursos. Dame todo eso y piensa lo que quieras, porque tengo ese pequeño porcentaje extra de inspiración y se sorprenderán. Dame todo eso y luego observa lo que hago para volver", dijo un sonriente Rodgers a través de una videollamada para 'The Pat McAfee Show'.

El jugador de 39 años se rompió el tendón de Aquiles en su presentación con los Jets en el duelo ante los Bills de la semana 1 de la temporada 2023.

Rodgers reconoció lo emocionado que estaba por el ambiente que rodeó a su presentación en la que saltó al campo empuñando la bandera de Estados Unidos ante el cobijo de los aficionados de los Jets, un momento que se rompió en su primera serie ofensiva.

"Fue increíble. Una noche fantástica con la bandera en la mano; fue un momento eléctrico, pero luego se convirtió en uno de los momentos más duros que he tenido en mi vida. Hubo mucha tristeza y lágrimas. Mucha oscuridad, frustración e ira", compartió.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL que jugó 8 temporadas en los Green Bay Packers, con los que ganó un Super Bowl antes de firmar con los Jets para este año, explicó que ese pesimismo desapareció luego de la exitosa cirugía a la que se sometió.

"El sol salió al día siguiente y me encontré en Los Ángeles, me operaron el miércoles. Desde entonces me he sentido mucho mejor", admitió.

Ante la ausencia de Rodgers, Zach Wilson estará a cargo de la ofensiva de los New York Jets, equipo que buscará en los próximos días contratar un 'quarterback' de respaldo, toda vez que no hay otro mariscal de campo en la plantilla.

A pesar de la baja de Rodgers, Wilson guió a los neoyorquinos al triunfo ante los Bills el lunes pasado. En la semana 2 los Jets visitarán a los Dallas Cowboys el próximo domingo.