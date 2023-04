A prisión, exbombero por matar un perro

Por el delito de crueldad y violencia contra animales con fines perversos, Jonathan Esaú fue vinculado a proceso y el juez le dictó prisión preventiva necesaria, pues de manera reiterada el imputado se negó a asistir ante el Ministerio Público cuando era citado durante las investigaciones.

Durante la audiencia inicial de poco más de una hora de duración en contra del exelemento de Protección Civil y Bomberos de Monclova, el juez Óscar Cadena García, en base a las pruebas aportadas por el Ministerio Público estableció la probable responsabilidad del imputado en la muerte de la mascota, un can con el nombre de Manchas, que era propiedad de Nicolás Martínez Barbosa, y que fue asesinado con saña en la loma De La Bartola.

El acusado, según se aprecia en un video, utilizó una barra larga y una cuerda conocida como "ahoga perro" para someter al animal, para ser asesinado por otro hombre de ocho golpes en la cabeza con el lomo de un hacha.

Durante la audiencia, en la que sólo se manejó la muerte de un perro, se señala que los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2020 en la loma De La Bartola, en el área que hoy es conocida como el Cristo de la Bartola.

El juez Cadena García señaló que tiene conocimiento sólo del video de la muerte de un perro, Manchas, y dijo que si se acumulan evidencias de otros perros asesinados, la penalidad para el acusado, en el caso de ser encontrado culpable, se sumaría por cada animal.

Explicó que la pena máxima que podría alcanzar Jonathan Esaú es de 4.5 años de prisión por la muerte de Manchas, si mató o ayudó a matar más perros, se le sumarían las sentencias de cada uno.

El dueño de la mascota, Nicolás Martínez Barbosa, explicó que llegó a su domicilio y no encontró a su can, y pensó que se habría ido a la deportiva a donde acudían todas las tardes. No volvió a verlo.

El Ministerio Público imputó al acusado el delito de crueldad y violencia contra animales con fines perversos, conforme al artículo 261 del código penal. Esta agravante se señala cuando se utilizaron herramientas o objetos o cuando se realizó el delito, en este caso la muerte de la mascota, por diversión.

Jonathan deberá permanecer en prisión, en Saltillo, internado mientras se le sigue el proceso.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional y la segunda parte de la audiencia, para concluir esta etapa del juicio, se realizará el 23 de abril próximo a las nueve de la mañana.