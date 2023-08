Parodian a Yahritza y su Esencia pese a las disculpas por su desprecio hacia México

Yahritza y su Esencia no ven la luz al final del túnel. Y es que, a pesar de que la agrupación ya se disculpó por lo antes dicho, usuarios no dejan de criticarlos, llenando sus publicaciones de comentarios en su contra.

Fue hace un par de días cuando Yahritza y su Esencia se disculparon luego de apuntar las cosas que le disgustaba de México, país que dicho sea de paso va dirigido su música.

"Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes, el público, tienen toda la razón, y no nos supimos expresar correctamente y, en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país hablamos de unos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso y pues les ofrecemos una disculpa de todo corazón", sostuvo Yahritza, vocalista de la agrupación.

Sin embargo, a pesar de que los chicos ya se disculparon, usuarios, en su mayoría mexicanos, no están dispuestos a perdonar a la agrupación, por lo que su video contiene miles de comentarios, donde las criticas y burlas hacia ellos continúan.

En su cuenta de TikTok se leen comentarios como: "Lo siento, no escuché, estaban pasando las patrullas y había ruido", "Ahora no joven, ando tomando mi refresco en bolsita", "Ahorita no joven, tenemos nominados a Wendy y Poncho", "Ya valió madreishon porque nosotros no perdoneishon".

Mientras que otros compraban su caso con el del cantante Tiziano Fierro, quien en su pleno auge también insultó a las mujeres mexicanas, llamándolas "bigotonas".

"Fue un placer conocerte, pero nosotros los mexicanos también somos delicados, suerte en su país ojalá triunfen como Tiziano en su tierra", "Los de Washington esperan su nuevo disco con ansias", "Si a Tiziano lo hundieron. Lo siento Mi chiken, demasiado tarde, sigan triunfando haya en los Estados Unidos", "Espero saquen su disco en inglés y los apoyen los de Washington",

En Twitter, la agrupación también está contando con la misma "mala suerte"