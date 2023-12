A pesar de éxito en TV, Daniela Parra seguirá vendiendo tamales

Desde que su padre, Héctor "N", fue detenido por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, Daniela Parra emprendió un negocio de tamales para que su venta la ayudará a solventar ya no solo los gastos de la defensa legal del actor, sino para reunir todo el dinero que se necesita para enviarle comida, ropa y productos de higiene personal al Reclusorio Norte, y ahora que está triunfando en Televisa, en su incipiente debut en la televisión, la joven asegura que no dejará de preparar comida para vender.

Esta será la tercera Navidad que Daniela pase lejos de su padre, quien está cumpliendo una condena de 10 años por el delito de corrupción de menores, y aunque la joven podrá visitarlo en unos días, el 25 de diciembre lo pasará con la familia de Diego, su novio, quien ha estado con ella incondicionalmente desde que su suegro fue detenido y dispuesto ante las autoridades, en junio de 2021, cuando su hija menor Alexa lo acusó de haberla abusado desde que era menor de edad.

Y aunque ya son vacaciones, Parra no se detiene y sigue con la venta de "Tamalitos Chidos", como se llama el negocio que emprendió desde hace un par de años, pues ayer realizó una venta en el estacionamiento de su casa, en el que se dieron cita algunos miembros de la prensa; entre ellos, la reportera Berenice Ortiz, quien le preguntó a Daniela si, entre sus planes, continuará con el negocio, pues Televisa ya la está contemplado para diferentes producciones.

"Ay sí, por supuesto, ni modo que ya no, solo porque ya estuve en 'Las estrellas bailan en Hoy', es mi chamba, yo la hice, yo amo los tamales, son mis bebés, entonces yo le voy a seguir dando a los tamales siempre, por siempre", aseguró la joven, que estudió gastronomía.

La joven también reveló que su participación en el reality show fue inesperada, pues desde que era pequeña y veía a su padre actuar, descartó la posibilidad de dedicarse a la actuación, pero después de pararse frente a las cámaras descubrió que es un trabajo que disfruta y para el que es buena.

"Siempre dije: '-No, yo no, yo voy a estar detrás de cámaras', y que de repente sí, está padrísmo, aprendí muchísmas cosas, fue una experiencia que me abrió el mundo, ahora ya me gusta", destacó.

Y aunque en esa entrevista, Daniela negó haber concretado algún contrato con Televisa, en una entrevista que Mara Patricia Castañeda publicó en su canal hace poco más de 10 días, reveló que sí se va a estudiar en el CEA este 2024, aunque también indicó que, más que la actuación, la conducción es lo que más le llama la atención.

"Voy a empezar a tomar cursos ahí dentro (en el CEA), las cámaras me gustan mucho, (aunque) no soy muy buena actriz, la verdad, pero sí me gustaría estar en ese medio, como conductora, me encantaría, más que actriz porque actuar no me sale mucho, pero me gusta ser yo y creo que como conductora lo podría hacer, por ahí voy", dijo.

Antes de llegar a la televisión, Parra estudio gastronomía y, más adelante, comunicación social, carrera en la que especializó en marketing digital.

Sin embargo, negó que ya cuenta con una exclusividad, pues a pensar comenzará a prepararse para poder desenvolverse en la pantalla chica.

"Ay, ojalá... no, para nada, apenas estamos viendo qué onda, hay planes ya, pero obviamente ya hasta el 2024, pero yo voy a seguir trabajando, si ya luego me dan una exclusividad, pues yo más que feliz, pero no, todavía no", aclaró.