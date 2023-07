A LA FINAL CON GOLEADA

- México regresó a Las Vegas buscando redención luego de un duro revés ante Estados Unidos que eventualmente le costó el puesto al entrenador. Misión cumplida.

El delantero Henry Martín y el volante Luis Chávez anotaron en la primera media hora del partido de ayer y México se enfiló a una goleada de 3-0 sobre Jamaica para clasificarse a la final de la Copa Oro, donde se citará con Panamá.

Martín remeció primero las redes a los dos minutos y Chávez cobró con maestría un tiro libre a los 30' para ampliar la ventaja. En el último minuto del partido, Roberto Alvarado hizo la tercera diana.

Panamá dio la sorpresa en el primer cotejo de la jornada y dejó fuera a Estados Unidos por la vía de los penales. La final será el domingo próximo en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Será el primer enfrentamiento entre canaleros y el "Tri" desde que se toparon por el tercer puesto de la Liga de Naciones, un partido que fue ganado por la Selección Mexicana.

México busca recapturar el título de este torneo luego de perder ante Estados Unidos en la edición de hace un par de años.

"Es increíble lo que hemos logrado, el trabajo en equipo es una decisión y ellos decidieron que querían regresar la copa a casa y estamos a un paso", dijo el entrenador Jaime Lozano. "Dimos un paso importante, pero viene lo más bonito y donde queremos estar, sabemos que somos un buen equipo, pero nos toca ir ante otro buen equipo".

Lozano destacó que la Selección dejó su marco en cero: "Estoy feliz, lo que más me gusta es no recibir goles. Hoy supimos resolver y tener esa contundencia, no hay un rival sencillo".

El "Jimmy" recordó que el solo está dirigiendo al Tricolor en la Copa Oro y va paso a paso.

"Yo vine por una Copa Oro y así está en mi cabeza. Vamos paso a paso, haremos todo lo posible para regresar la copa a casa; en verdad estoy muy agradecido".

MADRUGAN

México se puso al frente en el marcador cuando Jesús Gallardo mandó un centro por el costado izquierdo para Martín, quien efectuó un tiro de zurda y metió la pelota pegada al poste derecho del portero Andre Blake.

El "Tri" estuvo cerca de ampliar su ventaja a los nueve minutos cuando Erick Sánchez realizó un disparo dentro del área, rechazado con apuros por Blake.

La Selección aumentó su ventaja en el marcador cuando Chávez cobró un tiro libre en las afueras del área y metió la pelota pegada al ángulo derecho de Blake.

Jamaica generó muy poco en el primer tiempo, pero fue mejor en el complemento y acercó peligro a los 53 minutos con un tiro de Michail Antonio que se fue ligeramente desviado.

El mismo Antonio volvió a tocar a puerta con un tiro dentro del área a los 74' que fue contenido por el arquero Guillermo Ochoa.

México selló la cuenta en el tercer minuto del tiempo de compensación cuando Gallardo mandó otro centro por la izquierda hacia el área chica, donde Alvarado arribó para empujar la pelota al fondo de la red.

DISPAROS

a gol tuvo la Selección Mexicana, mientras que Jamaica tiró tres veces a portería.