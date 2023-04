Lagunero Erick Alonso Pérez apunta a conquistar la liga de futbol americano en Canadá

El lagunero Erick Alonso Pérez Negrón Rivera empezó a fraguar su sueño en las canchas de tierra de la Unidad Deportiva Torreón, ahí dio sus primeros pasos rumbo a una meta que hoy ve cercana: la de jugar futbol americano a nivel profesional.

DURAS PRUEBAS

Días atrás, Alonso fue el único jugador latinoamericano que recibió una invitación por parte de la liga de futbol americano profesional de Canadá (Canadian Football League, CFL) para asistir a su "Combine", una serie de pruebas o try out colectivo, en el que los nueve equipos profesionales que participan en este circuito, evalúan a los jugadores para reclutarlos y llevarlos a sus equipos. El Combine 2023 de la CFL se llevó a cabo durante cinco días, la semana anterior, en Edmonton, Alberta, Canadá, donde el joven lagunero vivió duras pruebas adentro y afuera del campo, en una experiencia que valora mucho y que espera, lo lleve a jugar futbol americano profesional en la CFL, lo cual conocerá durante el próximo mes de mayo, cuando se realizará el draft oficial de la liga.

El lagunero Erick Alonso Pérez Negrón participó en el "Combine" de la CFL la semana anterior. (ESPECIAL)

"Me fue muy bien, me sentí bien, tuvimos buenos resultados en las pruebas de campo y también sentí que me fue bien en los días de hacer futbol, entonces ahora queda esperar un poquito para que nos llamen y formar parte de un equipo", comentó Alonso en entrevista con El Siglo, feliz por haber conseguido los mejores registros para un liniero, en las pruebas de velocidad en 40 yardas y en el salto desde un punto muerto. La CFL es una liga que recluta talento de la NCAA de los Estados Unidos y su programa internacional fue imitado por la NFL, precisamente en ese programa, fue invitado el lagunero Pérez Negrón, como único jugador latinoamericano.

FUE GIGANTE

El camino para Alonso Pérez, nacido el 4 de marzo de 1998, comenzó en la UDT, con los históricos Gigantes de la Asociación de Futbol Americano Infantil de La Laguna, donde militó entre 2004 y 2014, lapso en el que no solamente aprendió los fundamentos del deporte, sino también empezó a forjar una disciplina inquebrantable, fundamental para hoy estar en la antesala del profesionalismo. "En preparatoria me fui a jugar a los Borregos del Tec, aunque estudiaba en otra prepa, me apoyaron con entrenamientos de "off season" y pude cumplir con ellos un gran periodo de 2014 a 2017, todo el tiempo jugué de liniero defensivo, hasta mi último año, en que fuimos campeones de Conadeip, me dobletearon como liniero ofensivo, pero lo mío era la defensa. Terminé la prepa y afortunadamente me ofrecieron bastantes becas, pero me decidí por el Tec Estado de México, donde estuve de 2018 a 2020, aunque el último no se jugó por la pandemia", relató el corpulento jugador.

Mientras jugaba como guardia izquierdo para los Zorros del Cetis Universidad en Mexicali, Baja California, le llegó a Alonso la invitación para asistir al Combine de la CFL: "Fue todo muy rápido, un viernes en la tarde, mi coach me mandó una carta que era una invitación de la LFA (liga profesional de México), para los jugadores de último año en la ONEFA, quienes podían enviar sus pruebas para ver si lograban una invitación para el Combine de la CFL. La verdad, no le di tanta importancia, no las iba a enviar, hasta el domingo en la noche me puse a reunir los datos, se los mandé al coach como a las once de la noche y de pronto, el martes en la mañana, yo estaba dormido y me levantó con una llamada por teléfono, donde me dio la noticia de que sí me invitaron, fue cosa de tres días y empecé a prepararme más fuerte, porque sentí la bonita responsabilidad de representar a todo un país en ese evento y demostrar que los mexicanos sabemos hacer bien las cosas".

EXPERIENCIA PROFESIONAL

El viaje desde Torreón hasta Edmonton resultó bastante largo para Alonso, pero cada minuto valió la pena, por la experiencia que vivió: "Todo fue muy extraño, nunca me imaginé vivir una experiencia profesional dentro del futbol americano y es increíble el alcance que puede tener este deporte. Te sientes como una estrella, te regalan toda tu ropa, tu equipo, es una sensación extraña, pero bonita, compites con los demás por un trabajo, pero aunque las pruebas son pesadas en lo físico y lo mental, al final son los propios compañeros, de otras culturas, quienes te animan a seguir, a mejorar, fue increíble", comentó.

Durante los días en que Alonso Pérez estuvo en el "Combine", la comunidad del futbol americano en La Laguna siguió sus pasos y le apoyó a la distancia mediante mensajes en redes sociales, lo que el jugador agradeció al sentirse respaldado: "Es muy lindo el poder impactar a tantas personas a través de este deporte. Mis coaches, compañeros, rivales de los años en que jugué aquí, con quienes estuve en primaria, secundaria, prepa, universidad, se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje y fue lindo recordar esos momentos y agradecerles su aportación en mi formación, estoy muy agradecido con ellos, con la vida y con Dios, porque soy de La Laguna y sentí esa unión de todos".

Cumplir el sueño de jugar futbol americano profesional está latente para el lagunero: "Quiero trabajar en esto, quiero vivir de esto, pero por supuesto que trabajamos duro para hacer que sucedan las cosas. A los niños que juegan futbol les digo que sigan sus sueños, que persigan sus objetivos y espero poder impactar de manera positiva en su vida, demostrar que si trabajan con disciplina y pasión, pueden llegar hasta donde se lo propongan", finalizó el joven orgulloso de representar a La Laguna y ahora a todo México, cada vez que entra a un emparrillado, con el firme objetivo de hacerlo muy pronto, a nivel profesional.

25 añostiene Alonso Pérez Negrón, quien jugó con los Gigantes de la UDT de 2004 a 2014.