a la Comarca Lagunera

regresa

Será este 23 de septiembre cuando Daniel Sosa vuelva a hacer reír al público lagunero con su nuevo show de stand up titulado 30.

Durante una entrevista telefónica, el comediante contó que en esta nueva presentación hablará, de manera divertida, sobre la transición que las personas tienen al cumplir los treinta años, donde "ya eres demasiado joven para cargar con tus lentes de lectura, pero demasiado viejo para pedir el menú de niños".

"Hablo de cómo las cosas cambian, de cómo las relaciones son más difíciles hoy en día, de los estragos de la edad que van llegando poco a poco, estamos en una generación en la que todo es súper inmediato, entonces es uno de los shows más honestos que he hecho, muy identificable para todos", mencionó.

Daniel comentó que esta nueva gira está basada en aspectos de su vida, mostrándose más sincero y real frente a su público.

"Trato de hacerlo lo más honesto y real posible, todo lo que hablo ahorita es alrededor de lo que sí puedo hablar y me siento confiado con él, entonces todo lo que van a escuchar en el show es algo que pienso en este momento y es algo que refleja mi sentir en muchas aristas de mi vida".

Este nuevo show será presentado en las instalaciones del Teatro Isauro Martínez, un recinto que, a palabras del propio comediante, es uno de los lugares más hermosos que ha pisado.

"Tuve la oportunidad de la gira pasada ir a Europa, a Estados Unidos y Sudamérica y me presenté en varios lugares y ninguno es comparable con la belleza y la magnitud que tiene el Teatro Isauro Martínez", comentó orgulloso.

Tras esto, Sosa aplaudió la increíble vibra que la gente lagunera muestra en cada una de sus visitas, algo de lo que siempre estará agradecido: "Yo creo que la gente de Torreón siempre ha sido súper linda conmigo, el amor que hay es impresionante, la verdad es que lo agradezco mucho".

El humorista también sostuvo que se crea un vínculo bastante especial entre él y el público lagunero.

"Regresar a Torreón siempre es una gozada, por que no solo vas a un teatro bonito, vas a ver a gente que realmente va a escuchar comedia, que te tiene mucho amor, aparte siempre van con detalles, es demasiado bonito, si eso le sumas la comida deliciosa que hay, pues ¡que bárbaro!", contó desde el otro lado de la línea.

Daniel se mostró muy emocionado al hablar sobre su próximo show en el Auditorio Nacional este 5 de septiembre, siendo esta su primera vez como artista principal.

"Hay mucho nerviosismo, es la primera vez que me presento yo solito (...) Para mí representa mucho, es un lugar donde ha estado Luis Miguel, Alejandro Fernández, Juan Gabriel, es un honor poder pisar este lugar", mencionó eufórico.

Actualmente, el comediante se encuentra celebrando sus 12 años de carrera, algo que, a sus palabras, ha sido la base de su desarrollo profesional, sin embargo, espera comenzar a incursionar en más ramas, siendo el cine y la televisión sus nuevas metas.

"Estoy buscando otro tipo de escenario donde me pueda acercar, estoy actuando más, acabo de hacer una serie con unas personas muy importantes de la comedia en el país, (...) Para mí, poder actuar es algo que disfruto mucho, nada me gustaría más que explorar todos sus escenarios".

Para Daniel, es sumamente importante ir creciendo profesionalmente para alcanzar sus metas, lo que lo ha llevado a seguir al pie de la letra los consejos que alguna vez Eugenio Derbez y Adal Ramones le brindaron:

"Conforme vas avanzando, te vas topando con gente en la industria. Tengo la fortuna de hacerme muy amigo de Adal Ramones y Eugenio Derbez, y los consejos que ellos me daban siempre iban alrededor de: 'enfócate, trabájale', te das cuenta que, entre más te enfoques y trabajo hagas, los objetivos y los sueños son más realizables", comenzó a explicar.

"Todos mis logros son el resultado de mucho trabajo de mi equipo y evidentemente de la gente que está cerca a mí, pero, cuando te das cuenta que los sueños dejan de ser sueños y se convierten en un objetivo, todo se hace más real".

A pesar de que Daniel dijo sentirse orgulloso de varias cosas dentro de su carrera artística, tal como su gira mundial, mencionó que su mayor logro era su público.

"Mi logro más importante es poder conocer a tanta gente que me apoya, que le gusta mi trabajo. Al final de cuentas todas estas carreras artísticas se sostienen con base en eso, a mí eso me motiva a poder prepararme cada vez más, a ser una persona que tenga más recursos para poder darles un mejor contenido".

Y así ha sido, ya que su carrera artística ha ido evolucionando con el tiempo; de subir pequeños videos en la extinta plataforma de Vine, ha comenzar crear contenidos que sí dejen un mensaje.

"Conforme vas avanzando te das cuenta que hay cosas más importantes que decir sin perder de vista la comedia. Lo que ha pasado con mi comedia es que me he vuelto muchísimo más consciente, y al final de cuentas creo que la migración es natural. (Antes) solo me enfocaba en hacer contenido para redes, hoy mis focos están justo en dar contenidos en formatos de más calidad y muchísimo más distribuibles".

A pesar de que los escenarios siempre serán su debilidad, fue claro en mencionar que no quiere encasillarse solamente en esto.

"Los escenarios en vivo siempre van a ser mi adicción más fuerte, pero sin lugar a dudas la parte de atrás es la que más me fascina, ya he escrito varias series, la parte de atrás me gusta mucho, me gusta mucho dirigir, me gusta actuar, la parte en cámara, quiero aprender más de la gente que dirige y eventualmente ya iniciar con mi gira", sostuvo.