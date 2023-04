A favor GP de ejercicios como Regidor MX

La administración municipal está a favor de ejercicios como Regidor MX y que analizarán algunas de las sugerencias.

l secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Vicente Reyes, aseguró que la administración municipal está a favor de ejercicios como Regidor MX y que analizarán algunas de las sugerencias.

"El ayuntamiento que representa la señora Leticia Herrera, siempre va a ser respetuoso de este tipo de ejercicios democráticos, pues la transparencia es algo muy importante y nos hace avanzar como sociedad", dijo el secretario.

Mencionó que un punto que le parece importante de enfatizar es el de la participación efectiva de los regidores.

"Me hubiera gustado qué se enfocarán en la definición de participación efectiva. Si se dan cuenta, con base en la definición que ellos mismos dan de eso, nos vamos con la finta de que los regidores no participan o no hablan; yo me quedaría con todos los logros que ellos mismos presentan, como que somos de los pocos municipios que transmiten sus sesiones de cabildo, que tenemos buen equipo, que tenemos el cabildo ciudadano y que somos de los cabildos que hace que los directores participen y expliquen todas las dudas. Yo me quedaría con todos esos logros que ellos mismos señalaron", dijo Reyes.

El secretario también dijo que las comisiones del cabildo sesionan en base a su calendario y en base a ellas se han emitido dictámenes aprobados, por lo que considera que el trabajo de los regidores en comisiones también son participaciones efectivas que terminan en un punto de acuerdo. "Entonces muchas veces el trabajo realizado no se ve antes de pasar al cabildo. Estamos analizando lo de la transmisión de las comisiones, que sí son abiertas. Regidor MX es una herramienta que señala los puntos buenos y algunos defectos que son susceptibles de mejorarse.

El informe está rendido al mes de febrero y de febrero a la fecha han mejorado muchas cosas… Estamos viendo lo de la foto del director y la foto del regidor es algo que estamos analizando", dijo.

Respecto a publicar la nómina municipal, el funcionario no se mostró aún convencido de adoptar esa medida. "En cuanto a los sueldos, recuerden que tenemos la Ley de Datos Personales y que tenemos que cuidar ciertas cosas, pero sí damos los tabuladores generales", acotó.

El reporte completo de Regidor MX se puede descargar en www.ccilaguna.org.mx/regidormxlaguna