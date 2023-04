A cuentagotas avanza vacunación con Abdala en Coahuila

La población mayor de 18 años de Coahuila ha rechazado la vacuna cubana Abdala contra la COVID-19. El Gobierno federal envió 99 mil 200 biológicos al estado y de diciembre del año pasado al 31 de marzo de 2023, la vacunación ha avanzado a cuentagotas pues sólo se han aplicado 10 mil 388 dosis, es decir, un 10.5%.

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, declaró este lunes que las fases de investigación clínica para el desarrollo de una vacuna son cuatro y que en el caso de Abdala, solo son dos. “Normalmente el juicio de la efectividad de las vacunas es por pares, y aquí es juez y parte el gobierno cubano, ellos son los que la hicieron. Aparentemente debe ser buena, ¿no?, pero pues la gente no confía en ellas, nosotros las tenemos libres, a disposición pero la gente no acude a vacunarse”, expuso. Indicó que si las vacunas no se aplican, serán devueltas a la Federación antes de agosto de este año.

En La Laguna, la aplicación de Abdala inició el 21 de diciembre de 2022. En su momento se informó que Abdala había sido autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por el Comité de Moléculas Nuevas, aunque no había recibido el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Autoridades cubanas indicaron en ese entonces que el biológico tenía una eficacia del 92.28% en su esquema de tres dosis.

En Coahuila, el biológico se administra a personas que tienen más de 18 años y que requieren la primera dosis antiCOVID. También a quienes tienen la primera dosis de cualquier farmacéutica, excepto CanSino. Abdala se aplica en tres dosis con periodos entre cada una de 14 a 28 días.

El biológico se presenta en frasco ámpula y la recomendación, según los profesionales sanitarios, es hacer la dilución cuando se tengan a 10 personas esperando turno para ser vacunadas.