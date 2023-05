Le sale caro el 'chistesito' a Alexis Vega sobre Julián Quiñones; será multado por la Comisión Disciplinaria

Este martes se hizo viral en redes sociales una supuesta captura de pantalla en la que se ve la cuenta de Instagram de Alexis Vega compartiendo un meme en el que aparece su rostro sobre un sujeto que pasea a un perro y en el que la mascota tiene la cara del goleador rojinegro Julián Quiñones.

Esta imagen fue compartida por una gran cantidad de usuarios en las redes, sobre todo Twitter y aunque Alexis Vega reveló que se trata de un montaje, la Comisión Disciplinaria dio a conocer que se le aplicará una sanción económica al futbolista del Guadalajara.

"La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales", dice el comunicado.

Dicha comisión además lanzó una advertencia al jugador: "Se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas, sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra".

Antes de que la Comisión Disciplinaria publicara la multa para Alexis Vega, el propio jugador de las Chivas compartió que tuvo una charla con Julián Quiñones en Instagram en la que le contó que se trató de un montaje la publicación que supuestamente hizo.

"Máquina. Cómo andas? Ahí anda una foto que hicieron y que editaron pero yo jamás la subí. Este perfil fue el que la editó y la subió como si hubiera sido yo (sic)", dicen los mensajes del rojiblanco.

Enseguida el delantero colombiano le respondió a Vega: "Maquina todo bien panita. Felicidades por el pase. Maquina ya sabes que así es la gente (sic)".

Alexis le contestó: "Muchas gracias hermano!".