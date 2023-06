A 40 grados, derechohabientes de la UMF No.43 IMSS esperan consulta al exterior

Derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 43 de Gómez Palacio que acuden a consulta general en el turno vespertino, protestaron esta tarde porque los tenían esperando afuera del edificio con todo y las altas temperaturas.

A las 15:00 horas, La Laguna llegó a los 40 grados centígrados por lo que las personas estaban sudando, ventilándose con carpetas, e intentando cubrirse de la radiación solar bajo un árbol.

“Somos del consultorio de en la tarde, antes llegabas y había una lista para anotarte pero la quitaron porque aquí hubo problema y el guardia dijo que hay que venir y cuidar su lugar. Entonces aquí hay personas que llegaron desde las 6 de la mañana para poder alcanzar lugar porque si no te vienes temprano te dejan fuera del consultorio y tienes que ir a la Unifila y si tampoco alcanzas allá pues tienes que venir otro día”, comentaron.

En la farmacia de la UMF No.43 sí se cuenta con un toldo. (Foto: ANGÉLICA SANDOVAL / EL SIGLO DE TORREÓN)

Consideraron que “no es justo” esperar bajo el sol además de que el Seguro Social debe buscar estrategias para agilizar la atención que se brinda en el turno vespertino pues hay personas que trabajan o que tienen que ir por sus hijos a la escuela y no pueden llegar a formarse a la fila desde temprana hora.

Hicieron un llamado a la delegación estatal de Durango del IMSS pues “no es posible que mejor nosotros nos organicemos, aquí estamos amontonados en el árbol y de todos modos nos da el sol. Busquen una estrategia para dar los turnos para la consulta de en la tarde porque hace mucho sol, está horrible el calor. Si llegamos más o menos bien de salud pues ya con la resolana vamos a empeorar”.

En la farmacia de la UMF No.43 sí se cuenta con un toldo motivo por el cual, los quejosos pidieron que se implemente una medida similar, sobre todo porque en los próximos días se espera que siga el calor extremo en la región. Aunado a que de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, es cuando las propias autoridades sanitarias piden evitar la exposición al sol ya que pueden presentarse distintas complicaciones de salud, desde daños en la piel que podrían ser irreversibles hasta golpes de calor.

Los quejosos pidieron que se implemente una medida similar a la colocación de un toldo. (Foto: ANGÉLICA SANDOVAL / EL SIGLO DE TORREÓN)

Minutos después de que el grupo de derechohabientes se quejó ante esta casa editora fue que se les permitió el ingreso a la Unidad de Medicina Familiar ubicada en la colonia El Dorado.

PERSONAL DE SALUD SE INCONFORMA

Por su parte, trabajadores de la salud de esta UMF, denunciaron que al interior, no hay aire acondicionado por lo que tienen que mitigar los efectos del calor con ventiladores de piso. “Los aires no sirven, nos traen con reparaciones desde tiempo atrás pero no ha habido contestación, seguimiento sí pero no una solución”, comentaron. El personal sanitario prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.