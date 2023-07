A 30 años del exitoso álbum Tuesday Night Music Club de Sheryl Crow

Recién se ha dado a conocer una nueva mezcla Dolby Atmos, del disco debut de Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club con motivo de su aniversario número 30. Vio la luz en agosto de 1993.

Impulsado por el divertido y descriptivo sencillo ganador del Grammy, All I Wanna Do, Tuesday Night Music Club también ha sido certificado siete veces disco de platino en los Estados Unidos, y es el álbum más vendido de Crow hasta la fecha.

Esta mezcla Dolby Atmos realizada por Mills Logan (Allison Moorer, Keb' Mo') realza la amplitud de 360 grados de cada una de las 11 canciones de Tuesday Night Music Club. El álbum revelación de Crow, Tuesday Night Music Club finalmente le valió tres premios Grammy: Mejor Artista Nuevo, Grabación del Año (All I Wanna Do) y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina (All I Wanna Do), y contribuyó a poner en marcha la trayectoria de una artista influyente y original que sigue creciendo con cada lanzamiento posterior.

Producido por Bill Bottrell (Madonna, Shelby Lynne), Tuesday Night Music Club levantó el telón sobre el desarrollo de la destreza de Crow como una letrista astuta y observadora, vocalista, guitarrista y pianista altamente calificada, y una compositora de canciones de éxito, todo en uno.

Además de la siempre pegadiza "All I Wanna Do", Tuesday Night Music Club trajo a la buena gente del mundo canciones como la poderosa balada Strong Enough, el esperanzado deseo de renacer en Leaving Las Vegas, la lenta declaración de Run, Baby, Run, el elegante encogimiento de hombros de Can't Cry Anymore y las promesas funky de What I Can Do For You.

Sheryl Crow ingresará en el Salón de la Fama del Rock & Roll al final de este año. Este es el primer año en el que Crow ha sido incluida en la lista en la categoría de Intérprete.

La Ceremonia Anual de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll tendrá lugar el viernes 3 de noviembre de 2023 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.