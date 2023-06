63 % de empresas en Coahuila, con ánimo de invertir: Coparmex

El ánimo para invertir de los empresarios en Coahuila alcanza un 62.5 %, por encima de la media nacional, de 53.4 por ciento de acuerdo al diagnóstico realizado por Coparmex. En Durango se reporta un 51.9 %.

Coahuila se ubica entre las cinco entidades donde los inversionistas presentan un mayor ánimo, después de Querétaro (65.3 %), Yucatán (64.3 %), Michoacán (63.9 %) y Nuevo León (63.9 %).

Esto pese a que, en el gasto regulatorio, 33.7 % de los socios en Coahuila reportaron que han tenido algún problema al realizar trámites gubernamentales en el último año, en Durango fue el 50 %, el promedio nacional fue de 59 por ciento. Las entidades más graves en este sentido fueron Campeche (83.3 %), Chiapas (80 %) y Tlaxcala (75 %).

En términos de la seguridad, Coparmex también midió el porcentaje de socios que han sido víctimas de algún delito en el último año, siendo el promedio nacional de 51.2 %. Coahuila presenta el porcentaje más bajo, con 29.4 por ciento, mientras que Durango reporta un 54.7 por ciento.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aplicó dos mil 575 encuestas a socios en el territorio nacional. La información recabada es fundamental para trabajar con las autoridades en la construcción de agendas públicas locales y nacionales que permitan mejorar el ambiente para hacer negocios, especialmente en este momento en que el nearshoring ofrece una oportunidad única de desarrollo para la economía nacional.

En el país, 2 de cada 3 socios tienen la intención de expandir su negocio durante 2023, lo que implica mayor producción, más inversión y más empleo. No obstante, 1 de cada 2 afiliados continúan siendo víctimas de algún delito. Preocupa que el delito de extorsión va en aumento, pasando de 20 % a 24 % del total de víctimas, de las cuales 74 por ciento fueron de tipo telefónico y el 26 por ciento restante se debieron a otro tipo de extorsión o cobro de piso.

Por primera vez, Coparmex analizó las razones por las cuales quienes fueron víctimas de algún delito no denunciaron y qué ocurrió con la carpeta de investigación de quienes sí lo hicieron, con lo que se pudo constatar que quien no denuncia lo hace porque lo consideran una pérdida de tiempo o por desconfianza en la autoridad y que en el caso de las querellas interpuestas en materia de extorsión, en el 65 por ciento de los procesos, no ocurrió nada con la carpeta de investigación.