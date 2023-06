CDHEC sigue sin resolver queja de presunta agresión contra estudiante por agente estatal en Piedras Negras

La Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, dio a conocer que aun continúan con la investigación sobre la queja presentada por la presunta agresión de la que fue víctima un estudiante a manos de un elemento de la policía estatal, durante la implementación del operativo mochila.

Manuel Isaac López Soto, titular de la Tercera Visitaduría de la CDHEC son sede en Piedras Negras, indicó que el problema es que no se ha podido localizar al padre de la menor estudiante de la secundaria general Abel Herrera Rodulfo.

"Lo que nada más nos ha faltado es localizar al papá, para poder darle a conocer la información que ya tenemos concentrada, y entonces poder determinar si ya no queda alguna prueba que él pudiera ofrecer y poder pronunciarnos al respecto", dijo el ombudsman.

Estableció que se han dejado oficios en su domicilio, porque no hay nadie cuando han acudido a buscarlo, por lo que se desconoce si no se ha dado cuenta y no ha acudido; lo mismo le han manifestado en el ministerio público.

Lo anterior, ha retardado el poder continuar y concluir la investigación, indicó López Soto.

Con relación al seguimiento y atención al menor, tras los hechos de los que presuntamente fue víctima, el titular de la Tercera Visitaduría de la CDHEC señaló que por parte de la Fiscalía General del Estado, se le está ayudando a través del área de Atención a Víctimas.

"Según la información que se tiene, se le está ayudado, se le está apoyando; pero una de las opciones que quieren ver es localizar al papá, que representaría al menor, para confirmar algunos puntos, algunos detalles y ya poder pronunciarnos", indicó Manuel Isaac López.