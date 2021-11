Agencias de viajes de Torreón, atentas a la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos

Ante la posible reapertura de las fronteras, las agencias de viajes de Torreón mantienen comunicación con autoridades internacionales para el cruce terrestre, a fin de conocer los protocolos a seguir para reanudar los desplazamientos de turismo comercial.

Rosario Pedraza García, representante de la agencia de viajes Turismo Los Ángeles, señaló que el turismo comercial a Estados Unidos significa un 30 por ciento de los viajes, pero luego del cierre de fronteras por COVID-19 las agencias integrales transportistas se mantuvieron en el turismo doméstico, que tiene que ver con los puntos cercanos, como los Pueblos Mágicos de Coahuila y Durango, diversificar los productos, incluidos viajes largos a espacios abiertos.

Explicó que se cuenta ya con un protocolo definido, donde se solicita a todos los interesados que lleven su comprobante con el esquema completo de vacunación anti-COVID, ya sea el certificado o el código QR.

"Es bien importante que estemos monitoreándolo porque sí está habiendo una aplicación de criterios. Ellos nos comentan que si ven una parte de inseguridad o algo así, se van a cerrar otra vez las fronteras, entonces, hay que tener mucha disciplina, llevar los lineamientos como ellos nos los están pidiendo; no vayan queriendo cruzar, que lo lleven incompleto y quieren cruzar, eso lo único que va a generar es conflicto y no va a ser una buena entrada", comentó.

Exhortó a los viajeros a ser muy respetuosos de los lineamientos para que la entrada de todos los compatriotas que busquen cruzar sea de una forma rápida. Recordó que se ha solicitado que sí lleven el comprobante en físico, pero se les ha insistido en que deben aplicar el protocolo de forma estricta y que no se presenten si no tienen la documentación completa.

"Si hay la mínima duda no tiene caso formarnos y tratar de pasar", expuso. "Necesitamos de disciplina para que se puedan formalizar estas actividades, para entrar rápido y no generar un conflicto, sobre todo por la seguridad, porque si se trata de pasar, sin cumplir con todos los requisitos, se pone en riesgo la visa, entonces no traten de acercarse si no cuentan con todos los protocolos adecuados".

Pedraza García advirtió a quienes realizaron su trámite para la visa que no compartan su código, formato de pago o correo electrónico, pues se han registrado muchos casos de plagio en los pagos.

"Con el puro correo electrónico se pueden apropiar de tu identidad, cambian el nombre y se acabó, entonces, por favor, no den ninguna información de ese tipo", indicó.