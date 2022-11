'Yo te llevé primero a la TV', Don Francisco asegura que Bad Bunny no le contesta ni las llamadas

Si bien es cierto que Bad Bunny es, actualmente, uno de los artistas más importantes del mundo de la música, también lo es que no siempre tuvo el éxito y el reconocimiento del que ahora goza.

Inició su carrera con varios temas, que en su momento no tuvieron mucha repercusión y tuvo presencia internacional gracias a la colaboración que hizo con Becky G, en el tema Mayores.

Incluso, su primera aparición en televisión fue en el programa de Don Francisco, quien recientemente le ha hecho un fuerte reclamo al reggaetonero, pues a pesar de haberlo ayudado a impulsar su carrera, ahora y no te contesta ni las llamadas.

Esto fue lo que confesó Mario Kreutzberger, nombre real del presentador, en el programa de televisión chileno "Meganoticias Alerta": "Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él", dijo al conductor de dicha emisión.

La icónica figura explicó que cuando conoció a Benito, nombre real del cantante de reguetón, le pareció un joven de origen humilde, pero con una gran personalidad que sabía que lo llevaría lejos, por eso decidió darle una oportunidad.

(FOTO: ESPECIAL)

Sin embargo, el "Conejo malo" parece haberse olvidado de quien le tendió la mano, pues según don Francisco, ahora le es imposible comunicarse con él, pues simplemente no le responde ninguna de sus llamadas: "Lo he llamado varias veces... Pero después no me contestó, pero dije 'bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar'. A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice 'oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'", dijo entre risas.

Hasta este martes el multipremiado cantante no se ha pronunciado al respecto.