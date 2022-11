'Yo soy quien lo ha cuidado', esposa de Andrés García le exige una disculpa pública a Leonardo García

Desde hace algunos días, Leonardo García, hijo de Andrés García, se encuentra en medio del escándalo, esto luego de que publicara un comunicado de prensa en el que señalaba a la esposa de su padre, Margarita Portillo, de no brindarle los cuidados necesarios al actor y de mantenerlo, prácticamente, incomunicado.

Aunque ya han pasado algunos días, ahora es la propia Margarita quien ha decidido romper el silencio y hacerle frente a las acusaciones de su hijastro, las cuales, asegura, la tienen sumamente indignada, pues han afectado su reputación.

En entrevista para la revista TVyNovelas, Portillo calificó como puras difamaciones los señalamientos en su contra y negó que su intención sea, como dijo García, apoderarse de los bienes de su esposo: "Yo no sé por qué me está echando la culpa de que no puede ver a su padre, dice que mi hijo y yo queremos quedarnos con su dinero, pero eso son difamaciones", expresó.

(FOTO: ESPECIAL)

Asimismo, destacó que Leonardo jamás ha tenido las puertas cerradas para poder visitar al protagonista de "Pedro navajas", por el contrario, ha sido él quien simplemente no ha mostrado interés. Sin embargo, ahora si quiere verlo tendrá que cumplir con una condición: pedirle disculpas públicas.

"Para que lo pueda ver, sólo espero una disculpa pública hacia mi persona, porque eso que hizo no está bien, está mintiendo", agregó.

De igual manera, Margarita le pidió que fuera más agradecido, pues durante todo el tiempo que Andrés ha estado enfermo, tanto ella como su hijo son las únicas personas que se han mantenido al pie del cañón.

El actor encendió las alarmas tras darse a conocer que había sido llevado de emergencia al hospital, aunque en ese momento se desconocían los detalles de su recaída, más tarde fue Portillo quien reveló que García había tenido una sobredosis de cocaína que por poco acaba con su vida.