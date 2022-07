Yo soy actriz realmente: Bárbara de Regil anuncia protagónico en Televisa y deja aparte a la 'influencer'

Bárbara de Regil llega ahora a Televisa bajo la producción de José Alberto "El Güero" Castro, así lo dio a conocer la propia actriz al programa "Hoy", al cual aseguró se siente feliz porque está realizando un sueño más en su carrera.

"Para mí es un sueño porque soy fan del Güero; además soy amiga de sus hijas, entonces es algo bien bonito trabajar con él y que haya pensado en mí, estoy 'rayada'", expresó de Regil.

También quiso aclarar que, a pesar de que muchos comenzaron a conocerla a través de su actividad en redes sociales, su vocación es ser actriz y los proyectos que ha realizado a lo largo de casi una década la respaldan, como la película Loca por el trabajo (2018) o la serie Rosario Tijeras (2016).

"He tenido mucha suerte y proyectos muy valiosos, entonces el tema de influencer es como algo muy aparte, yo soy actriz realmente y es lo que me gusta y me apasiona", agregó.

Durante la pandemia, Bárbara decidió acompañar a las personas con algunas rutinas de ejercicios desde casa usando sus redes sociales, y desde entonces la han criticado por su forma de animar a las personas o los comentarios desatinados que ha hecho, a lo que la también coach fitness respondió que a sus detractores les deseaba mucha salud y trabajo para que se hagan cargo de su propia vida, además de mandarles bendiciones.

Tras los pasos de una diva

Hasta este martes se sabe que la historia que Bárbara va a protagonizar será la nueva versión de Tú o nadi, una historia que en 1985 produjo Ernesto Alonso y protagonizó Lucía Méndez, Andrés García y Salvador Pineda.

En este remake la exestrella de Azteca estará acompañada de Eva Cedeño, Matías Novoa, Rebecca Jones y Felicia Mercado, y las grabaciones se llevarán a cabo en Los Cabos, Baja California Sur, por lo cual el melodrama se llamará Cabo.

No es la primera vez que se reversiona este melodrama, ya en 1995 el propio "Güero" Castro realizó un remake que se llamó "Acapulco, cuerpo y alma", con Patricia Manterola y Saúl Lisazo como protagonistas; en 2009 Carla Estrada hizo lo propio con "Sortilegio", teniendo en los papeles principales a Jacqueline Bracamontes y William Levy; incluso hay una versión en inglés "Acapulco bay", que Televisa coprodujo con Fox Television.v