¡Ya no lo quieren! Afición de los Wolves pide la salida de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez, desde que sufrió aquel fortísimo choque de cabezas con David Luiz que le provocó una fractura de cráneo, no volvió a ser el mismo. El delantero mexicano ha visto como su carrera va en declive tanto en la Selección Mexicana como en su club.

Desde que pudo volver a pisar una cancha de futbol, el surgido del América ya no volvió a tener aquel instinto goleador que lo llevó a ser un ídolo y máximo goleador del Wolverhampton. Al inicio de la reciente temporada todo parecía indicar que retomaba el ritmo al tener una buena pretemporada, pero una pubalgia lo volvió a marginar de las canchas.

Es por eso que la misma afición de los Wolves está desilusionada con el mexicano, tanto que hasta piden su salida, por el bien del club. "Cuando estaba en llamas fue increíble para nosotros. Una forma tan triste de terminar en Wolves". "Es hora de que Jiménez siga adelante, no es el jugador que era y ahora parece ser propenso a las lesiones, así que véndanlo e inviertan en mejores jugadores".

Estas fueron algunas reacciones de aficionados tras los rumores que el Wolverhampton tratará de vender a Raúl Jiménez en el mercado invernal, pues no entra en planes del técnico Julen Lopetegui, quien no estuvo de acuerdo que el mexicano acudiera al Mundial de Qatar 2022, pues no estaba en su mejor condición física.

Por lo mismo, Gerardo Martino fue muy criticado por convocar a un jugador que no se encontraba en condiciones óptimas para disputar un torneo que se requiere de los mejores futbolistas de cada país. Incluso, el mismo delantero fue reventado por no tener autocrítica y no ceder su lugar a un jugador con mejor momento futbolístico.