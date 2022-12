VIRAL: Hombre se indigna por recibir una taza en intercambio, pero se lleva gran sorpresa

Ante la temporada decembrina, muchas familias y amigos realizar el famoso intercambio; sin embargo, algunos suelen salir decepcionados por el regalo que recibieron, tal es el caso de Don Nico, un tiktoker al que no le gustó su obsequio.

Por medio de TikTok, el usuario @choco_juancho_hijo difundió el video donde se observa a Don Nico reclamar por el regalo que le dieron.

"¿Es broma esta madre o qué?, ¿cómo una taza?, no, no. Yo me esmeré en darle a Juanito un reloj que me costó 550 pesos. Lo hago con gusto y cariño, pero me están dando una taza esas ya son chin...", expresó Nico.

Ante ello, otros participantes trataron de calmarlo; sin embargo, él no los escuchó y continuó reclamando por lo que recibió, a pesar de que le sugirieron que revisara mejor la taza.

"Cálmate, vamos a hacer una cosa. Tienes razón, dijimos que de 500 pesos. Te voy a dar los 500 pesos, dame la taza, no importa, solo te voy a dar un consejo: nunca juzgues un libro por su portada", explicó el joven que le dio el regalo.

De igual manera, la persona que estaba grabando el momento, mostró que dentro de la taza había algo envuelto y resultó ser un fajo de billetes que tenía 2 mil pesos.

Finalmente, Nico únicamente se quedó con los 500 pesos, ya que devolvió la taza, lo cual provocó que él se mostrara frustrado por lo ocurrido.

Usuarios se solidarizan con Don Nico

Hasta el momento, el video cuenta con 6.6 millones de reproducciones, más de 198 mil "likes" y con diversos comentarios de usuarios:

"Aquí los que fuimos Don Nico una vez", "Se pasaron neta, hasta yo me enojé, Don Nico", "No estás solo Nico, somos muchos", "Yo siempre soy don Nico", son algunos comentarios de internautas.