Viernes santo, día de contrastes entre Aeropuertos Benito Juárez y Felipe Ángeles

Este viernes santo, cuando se incrementa la demanda de usuarios, también fue un día de contrastes en el movimiento observado en las dos terminales aéreas que operan para el Valle de México: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o Benito Juárez y el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Desde muy temprano, el ir y venir de personas, nacionales y extranjeros, fue notorio en la Terminal ubicada al Oriente de la ciudad.

Pasajeros en solitario o con familias, se aprestaban a tomar su vuelo de último momento para disfrutar este periodo de asueto ya sea a destinos nacionales como internacionales, en un intento desesperado por llegar a un destino.

Pasillos, restaurantes y tiendas lucían llenas de viajeros que ya buscaban su vuelo o intentaban hacer alguna compra e último momento o bien consumir algún alimento en lo que esperaban abordar o a un familiar de regreso.

Igualmente, la constante este día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era la demanda de servicios casas de cambio o de taxis de quienes regresaban a la capital del país o pretenden pasar estos días en la Ciudad de México u otras urbes cercanas.

Pocos vacacionistas decidieron en esta temporada aprovechar los bajos costos por viajar en el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México.

En pleno Viernes Santo, se observaron más curiosos que sólo fueron para conocer las instalaciones, que pasajeros para abordar uno de los cuatro vuelos programados para hoy a Cancún, Monterrey, Tijuana y Mérida, de acuerdo con un recorrido realizado.

Entre los usuarios estaba Andrea Chávez, quién con sus papás viajó a Cancún, Quintana Roo, para tomar uno días de descanso.

Tras arribar en un taxi por aplicación, procedente del municipio de Tlalnepantla, que le cobró 300 pesos al AIFA, la joven afirmó que optó por el nuevo aeropuerto porque es más barato y le queda más cerca que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

Consideró que el AIFA es buena opción sobre todo para los que viven al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México, particularmente en los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán, Atizapán y Coacalco.

Antes de abordar el vuelo, al que llegó con dos horas de anticipación, Andrea aprovechó el tiempo con su familia para recorrer las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al que calificó como una buena obra.

Procedente de San Luis Potosí, el señor Benito Rangel Escobedo, llegó este viernes al AIFA, exclusivamente para constatar si era verdad que la Torre de Control estaba inclinada como se difundió en redes sociales, previo a la inauguración de la obra.

"Al ver yo esto creo que no es malo, la gente qué tiene en la cabeza que critica mal al Aeropuerto Felipe Ángeles, yo digo que es de primer mundo y estas instalaciones no tan fácil se llevan a cabo. La Torre se está cayendo? Yo no veo. Por eso el motivo con mi familia de estar aquí y disfrutar todo esto", comentó.

Acompañado de su familia, don Benito recorrió la terminal de pasajeros, el acceso principal y la terminal intermodal, lo mismo que hicieron otras familias que aprovecharon este día de asueto sólo para conocer la nueva terminal aérea.

"Queríamos venir a la inauguración pero todo a su tiempo y aprovechamos este día de asueto y querían venir más de mi familia", remarcó el señor Benito Rangel.

A cuenta gotas llegan los pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya sea en taxi o transporte particular.

Mientras tanto las obras continúan en diversas zonas que falta por concluir.