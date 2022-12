Con un chip dañado y el CPU echando humo a borbotones, la supercomputadora PONY fue capaz de reiniciarse para continuar con las calificaciones de nuestras autoridades, en este caso las municipales y que de esta forma no concluyan el año sin un cariñoso regalo para la noche de San Silvestre de nuestros subagentes que también despedirán el año viejo con sus parientes ofidios para dar la bienvenida al año con "una nueva piel" y la esperanza de que las cosas cambien para bien. Comentan esas lenguas viperinas que uno de los propósitos de todos los alcaldes podría ser dejar las calles así como dejaron el lecho seco del río Nazas para la presentación de Julión Álvarez el pasado 27 de diciembre "very good, very good, very good" como dice la canción, de tan parejo y planito que estaba, puesto que las calles, todas, siguen para llorar mientras que algunas de las autoridades se gastan el presupuesto en todo lo que les deje algo más que la satisfacción de cumplir y hacer cumplir la Constitución (el que entendió, entendió). Comencemos…

TORREÓN

El presidente municipal de Torreón, el mejor boleado de la Comarca, don Román Alberto Cepeda, tuvo un año de emociones fuertes, empezó con muchas ganas de trabajar porque trae proyecto y suspira por las grandes posiciones. Conocedor de su mejor ángulo para la televisión, ha invertido fuerte en su imagen y seguramente sin ayuda de "bots" pero su Talón de Aquiles, desde el inicio ha sido la gente que le rodea, entre ellos varios funcionarios que se han visto envueltos en un halo de descarrío o cuya salud mental algunos insidiosos califican de precaria, por lo que más que ayudarle le estorban. "Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él", decía Kennedy, y eso no incluye expertos en vanaglorias. Su administración ha sido una de las que más ha gastado en pintura, en muebles de lujo, en uniformes, en un pino de Navidad un tanto caro, y todo lo que tenga que ver con "apariencia". Estos arreglos, necesarios por supuesto, contrastan con la inversión pública en la ciudad que no ha estado a la par. Otro aspecto a mejorar, pero ya, es la queja de los ciudadanos de no ser recibidos en las oficinas municipales; lástima porque sin duda la mejor publicidad es la que va "de boca en boca". Cuentan los subagentes acostumbrados a la cizaña, que en su reciente informe de gobierno se habló de Torreón como un municipio de primera, tanto que llegó un momento en que los presentes se preguntaron si serían aspiraciones o simplemente sueños. Se presumió el arreglo de más de 200 plazas donde por cierto, solamente se dio una pintadita pero no se arreglaron otros desperfectos que tenían. La Pony pasó a don Román una nota condicionada, quizás está pensando en don Jesús Reyes Heroles y su dicho de que "en política la forma es fondo". Ojalá en la pasada Navidad le hayan regalado unos lentes con visión de largo alcance que le permita discernir que la forma es buena pero el fondo todavía más. Se ganó puntos extra porque dice tener buenas intenciones y eso que el camino al Infierno -comentan los que van y vienen de ahí- está empedrado de buenas intenciones. Así que la nota es SIETE, gracias a otros dos puntos extra que se ganó por el excelente trabajo que está realizando la señora Selina Bremer de Cepeda al frente del DIF municipal.

La secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, estuvo todo el año suspirando porque don Román no solo le permitiera conservar el puesto en el municipio de Torreón pero despachando desde Saltillo, sino además trató de ejercer una especie de Presidencia interina sin mucho éxito pues pese a tener ayudantes en la Secretaría que ocupa fueron varios los señalamientos que los regidores y otros directores hicieron respecto a errores que se pudieron haber evitado y que fueron atribuidos a esta área. Tener carácter, dicen los infiltrados, no es igual a tener capacidad o experiencia, por lo que ser un poco más humilde y dar una leída o dos a lo que pasa al Cabildo (sobre todo las consecuencias) no le vendría nada mal. La Pony le puso un SEIS porque todos al interior de la Presidencia se quejan de su delicado trato.

El tesorero municipal, Óscar Luján, dicen los subagentes disfrazados de proveedores, es de las figuras más grises de la administración municipal y cuentan que ni siquiera en su área le hacen caso y ha sido evidente que todos los departamentos han hecho lo que quieren con sus presupuestos. El funcionario impulsó varios incrementos en la Ley de Ingresos pero la mayoría fueron disminuidos por el Congreso estatal y se espera que el próximo año reanude su cacería contra los deudores del Impuesto Predial, además de su proyecto de renovación de parquímetros, temas que según él no son recaudatorios como tampoco la reclasificación de lo que se considerará en enero como "aliento alcohólico" y que duplicará el costo de las multas por este concepto. El tesorero recibe un SEIS de La Pony porque dice que se mantiene cero deuda en Torreón.

Otra figura que destaca mucho más que el tesorero gracias al color que le pone su vida con la venta millonaria de pintura, sin duda es el director de Servicios Administrativos, Víctor Navarro, quien al parecer ha hecho grandes "amigos" con los proveedores y contratistas, pues todos 'cuchichean' de lo especial que es con el tema del diezmo y la manera imperativa en la que habla cuando se refiere a licitaciones. Navarro recientemente causó el enojo del Cabildo porque en las sesiones ni siquiera atiende cuando le piden que mantenga el aire acondicionado encendido, los elevadores en presidencia, según esto con el mejor mantenimiento, nada más no funcionan adecuadamente y cuando no se descompone uno es el otro. Como rendir cuentas definitivamente no es su fuerte y los subagentes se preguntan qué le hace a tanto dinero que entra y sale y qué lo hace elegir pinos de Navidad onerosos cuando hay unos más altos y baratos; La Pony de plano lo reprobó.

El director de Obras Públicas, Adolfo Von Bertrab, cuentan los subagentes disfrazados de "contratistas", ha sido el encargado de inflar los presupuestos de pavimentaciones en calles donde no se requería pavimentar y se ha metido a hacer obras en Simas, a pesar de que el organismo es descentralizado y cuenta con su propio presupuesto, lo mismo en el DIF, en lo que pareciera una nueva versión de la licuadora. Cuentan que luego del fiasco del proyecto de la ciclovía en la calzada Colón, que parecía más un berrinche que una necesidad de la ciudad, aunque sí le cabe razón en que la actual se puede mejorar, el funcionario anda buscando otro proyecto al que apostarle presupuesto, para el 2023. Por cierto, la gente sigue quejándose de que las calzadas y bulevares del oriente de la ciudad y las periferias siguen en deplorables condiciones, tanto que no tendrán con un simple bacheo, lo simpático no sale en las fotos, dicen. Parece ser que vive en otra realidad y siente que nadie merece su tiempo, por ende La Pony le asigna un CINCO.

En el Simas, al gerente general, Lauro Villarreal ni los propios regidores logran hacerlo comparecer para que explique el por qué del desorden en el organismo operador de aguas que por años ha sido la caja chica del Municipio. Para nadie es un secreto que en la ciudad abundan los colectores caídos, las fugas de agua y drenaje son tema de queja de todos los días y aunque ha presumido que hay más agua en la red por los pozos que han abierto, la realidad es que sigue el desabasto en varios sectores. Las cloacas de donde brotan aguas negras duran varios días con señalizaciones tan absurdas como palos en forma de estaca que ni siquiera son visibles a pocos metros de distancia o también llantas viejas y así duran hasta una semana después de que fue el personal de Simas a verificar. Las quejas están a la orden del día, a pesar de que ya terminó la temporada de verano ¿entonces cuál es la excusa? El funcionario recibe un CUATRO de La Pony.

De la directora de Desarrollo Económico del municipio de Torreón, Kena María Yáñez Martínez, comentan que su actividad ha sido música y acompañamiento en ferias de empleo organizadas por dependencias estatales o de nivel federal. Hasta ahora no ha generado atracción de nuevas empresas, una labor que también han asumido otras instancias. La funcionaria ni siquiera vive en Torreón pues de todos es sabido que va y viene a Monterrey y que con recursos de la Presidencia Municipal de Torreón se paga a una camioneta de características "especiales', otros gastos "menores" también de regiolandia sin contar que es una de las direcciones que gastó también algunos milloncitos en muebles para su oficina, y cuenta con la mayor fuerza aérea de la nómina municipal. Comentan que apenas se están percatando los industriales que el único interés que ha tenido doña Kena ha sido irse de viaje a costa del erario público justificándolo con fotografías en el exterior de edificios públicos. Triste realidad y contada por los que trabajan con ella. La Pony le pone un feo CINCO Y MEDIO, porque dicen, es buena para dar atole con el dedo.

Pasando a las fuerzas del orden municipales de Torreón, César Perales Esparza, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, fue merecedor de un SEIS por parte de La Pony ya que parece que los múltiples esfuerzos no le alcanzan ante reprobable comportamiento de sus subordinados que cuando no golpean a un ciudadano, extorsionan a otro y han andado más que bravos en comparación con pasadas administraciones municipales siendo que son los mismos. ¿Será que antes les leían la cartilla? Tal vez necesiten una clase magistral de los agentes de Tránsito que detienen asaltantes, frustran robos y hasta recuperan cajas registradoras robadas. En una de esas hasta saben hacer una puesta a disposición estos elementos viales ya que andan haciendo el trabajo de policías aunque sea tipo "Matute".

Y hablando de Tránsito y Vialidad, la supercomputadora analiza el perfil de Luis Morales Cortés, titular de Vialidad y Movilidad Urbana en Torreón, conocido como el hombre de las mil chambas, que en menos de un año ya tiene montados un sin fin de operativos con el alcoholímetro, que el director asegura no son recaudatorios pero como ayuda a las arcas municipales; al igual que para los motociclistas para quienes el alcalde regaló 100 cascotes, y por supuesto sin olvidar las multas para los conductores que no tengan asiento para bebé y menores de 12 años de edad. Es más, en eso de salvaguardar a la población con multas y más operativos ni los paisanos se salvaron, porque si cometen una infracción ya está el programa piloto para que pague su multa con terminales bancarias que portan algunos tránsitos. Sin duda don Luis está desperdiciado pues con tanta cobradera le quedaría mejor el puesto de director de Ingresos. Por todo este esfuerzo que hace para mantener las arcas de la Tesorería llenas La Pony le da un SEIS, la Pony le quitó medio punto pues nomás no pudo poner en orden la sincronización de los semáforos de algunos sectores de la región. Como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas.

GÓMEZ PALACIO

La presidenta de Gómez Palacio, Leticia Herrera, asumió el cargo en septiembre pasado y en estos cuatro meses se encontró sorpresas desagradables que despertaron su creatividad al mencionar frases compuestas de altisonantes palabras que expresaban el estado en que encontró su feudo. Más del 70 por ciento del parque vehicular dañado incluidos los camiones Vactor que sirven para destapar los drenajes de la ciudad, además de que solo había 13 patrullas en condiciones de poder circular mientras que la Dirección de Seguridad Pública había sido vandalizada. Súmele las incontables quejas por el incremento en robos a comercio, a domicilios y de autopartes, abusos de autoridad de policías y tránsitos y por otra parte, falta de una policía rural donde hasta bardas tumbaron los ladrones en varios establos. Hay un adeudo del gobierno estatal para con el municipio de 180 millones de pesos de participaciones federales que pese a estar etiquetados no llegaron (ni llegarán como dijo don Teofilito). Sin dinero en caja y ni para la nómina municipal. Un Rosario de Amozoc, vaya. De acuerdo a un subagente disfrazado de 'Dalái lama', la presidenta no estaba de buen humor y en las primeras semanas al menos dos directores salieron huyendo del carácter de la doña, pues la primera autoridad andaba viendo no solamente quién se la hizo sino también quién se la iba a pagar y eso incluía a todos los que no le leyeran el pensamiento. Con un presupuesto anual asignado y ejercido casi en su totalidad no hubo en estos meses obra pública mas allá de reparaciones menores de inmuebles y bacheos, aunque sí cambiaron varios semáforos que estuvieron descompuestos los últimos tres años. La Pony que estuvo a punto de sacar los violines o encender una veladora a San Judas Tadeo (patrón de los casos difíciles y desesperados) le da un OCHO para ver si en 2023 los astros le traen mejor suerte y por fin se ve la añorada obra pública en este vapuleado municipio, que algún vecino suyo, un tanto fifí, calificó de Irak.

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, forma parte del círculo más cercano de la presidenta y su función dentro del Cabildo es mas de ser apagafuegos. Sin embargo, don Vicente también tiene su carácter y al menos en unas tres ocasiones ha alzado la voz en el recinto aunque de inmediato busca componerse. No una ni dos veces ha sido reprendido por la alcaldesa por algunas fallas o imprecisiones en acuerdos o documentos a los cuales se da lectura ante los regidores. También tiene fama de anteponer e incluso imponer sus opiniones a las de otros actores políticos de la misma administración, aunque lo cierto es que hasta el momento no han fallado las reuniones "previas" y los cabildeos en los que también le ayuda el síndico Jaime Aguilera, por lo que los miembros de la "oposición" aprueban sin demora la mayoría de las propuestas y de momento todo parece miel sobre hojuelas. Para que le dé dos revisadas a los documentos antes de leérselos a la presidenta delante de todos, La Pony le da un SEIS.

El tesorero municipal, Carlos García González, han detectado nuestros infiltrados en las entrañas herreristas, es hombre de confianza de "La Familia". Desde su nombramiento, en septiembre, fue recibido con un balde de agua fría y tuvo que hacer público un informe donde la firma calificadora de riesgos crediticios Fitch & Ratings degradó a "negativa" la calificación financiera de Gómez Palacio para el 2022 -para que no hubiera sorprendidos- y que en 2020 y 2021 se rebajó la calificación a "estable" culminando en el año 2022 con un sentido negativo, principalmente en rubros como deuda y gastos. El "tesoro" no entiende eso de ser "políticamente correcto", y es muy directo al hablar, algo que le gusta a unos y disgusta a otros pero mientras la jefa esté contenta todo va bien. No le gustan los reflectores aunque recientemente la propia presidenta se los echó reconociendo públicamente su labor ya que pese al escenario catastrófico que tuvieron al inicio de la administración, al final no solicitó un préstamo bancario que se había proyectado. Ya estando en esas el tesorero hasta "presumió" que podrían incluso dejar en ceros las deudas con proveedores a finales de este año y principios del 2023. La Pony le da un SIETE Y MEDIO porque, a placer, goza de causar terrorismo mental a algunos funcionarios al momento de justificarle gastos nada más para ver si titubean.

Para nadie es un secreto que el actual director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, se ganó su lugar en la administración municipal de doña Lety durante la campaña y la jornada electoral en la cual fue hostigado, insultado y provocado por un grupo de choque de Morena previo al escándalo que se armó en la carretera a Jabonoso, de lo cual hasta videos hay y donde los de la 4T aseguraban que traía mil cosas en la camioneta como para invalidar las elecciones. Al final y con la presencia de los cuerpos de seguridad de diferentes órganos de gobierno, los militares y la propia Guardia Nacional por mucho que buscaron y buscaron no encontraron nada. El también exdirigente de la CNOP sabe de obras públicas lo que Los Herrera de agachar la cabeza, por lo que suele preguntar a subalternos sobre temas referentes a su área. Eso sí, cuando le preguntan habla muy convincente. La Pony le da un SEIS porque a veces se cuatrapea con las cifras y esperando que se aplique para este 2023.

El director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, fue uno de los sobrevivientes a la ola de exigencias y reparto de regaños de doña Lety en septiembre cuando no solo fallaron sistemas de bombeo para evitar inundaciones de vías principales, sino que además ni bombas había porque se las habían robado. El funcionario no se quedó en la oficina y anduvo recorriendo áreas afectadas. Al día de hoy todavía hay zonas que requieren no solo de un desazolve sino de inversión para obras de cambio de colectores. Por supuesto el organismo al igual que otros de La Laguna tampoco es autosuficiente en sus recursos, pues durante años hubo gente que dejó de pagar el agua porque no la tenían. Actualmente ya se resolvieron la mayor parte de los problemas de desabasto en la ciudad pero aun hay algunos. Escalera ha sido muy cuidadoso en todos los documentos que firma y para muchas acciones pide autorización del edificio de la avenida Madero, pues es justamente en esta dependencia donde se encontraron algunas anomalías por las que ya un exdirector se encuentra vinculado a proceso. La Pony le da un SEIS Y MEDIO para que se motive y el próximo año se resuelvan algunos problemas añejos de drenaje y abasto de agua.

Nuestros subagentes detectaron que la administración herrerista aún no cuenta con un brazo fuerte para la atracción de inversiones que tanta falta le hacen a Gómez para generar más empleo, por lo que a La Pony no le quedó más remedio que ponerle un horroroso CINCO a Érick Escobedo ya que no ha generado una gran actividad, dado que la gestión inició a pocos meses de concluir el año y se han visto limitados en el tema presupuestal. Víctima de las circunstancias y no se aplicó, dicen, los malvibrosos.

Iván Carlos Torres Chávez, titular de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio, inició su gestión a mediados del mes de agosto del año en curso, tras su nombramiento, se anunció con bombo y platillo el regreso del Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI), así como importantes capacitaciones a los cadetes de la Academia de Policía, a cargo de personalidades internacionales. Pese a lo anterior y por operativos como el del "Buen Fin" y el de "Pago de Aguinaldos", todavía no se han dado a conocer los resultados que se reflejen en la disminución de índices delictivos. Lo que sí informó fue de 11 policías que por detenciones de delincuentes realizadas se ganaron un incentivo económico. Todavía falta trabajar mucho en mejorar la percepción ciudadana, que sigue siendo de inseguridad y no es difícil encontrar entre familiares y amigos a personas que hayan sido víctimas de algún delito. La Pony le da un SEIS Y MEDIO para el arranque esperando que "sorprendan" en 2023, ya que al menos ya tienen patrullas en las cuales moverse.

Por otra parte, el caso del director de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, Eduardo Rangel Arámbula, comentan los subagentes infiltrados a punto de dar a luz, pues gracias a la labor destacada de una de sus elementos que estaba plenamente capacitada fue que un bebé pudo llegar sano y salvo al mundo dentro de un vehículo, alumbramiento que la mujer tránsito recibió en sus manos. Pero además, el director de Tránsito sorprendió porque a su llegada se suspendieron los operativos de alcoholímetro y "cero tolerancia", lo que por ende le sumó puntos con buena parte de los ciudadanos a quienes ya los tenían hasta el gorro con las extorsiones, pues anteriormente las fuerzas policiales hasta ocupaban un taxi para llevar a los "borrachitos" al cajero para sacar el dinero del "moche" y se ponían por ahí por el bulevar González de la Vega. Mucho trabajo también debe hacer esta dependencia para mejorar la percepción ciudadana que los sigue considerando como de los más corruptos. Por percepción y poco tiempo de evaluación, La Pony le da un SEIS Y MEDIO esperando que pueda amarrar las manos a los agentes mal portados.

LERDO

Trrrrr, ahora sí que la supercomputadora viperina y malvibrosa no supo qué hacer al entrar al escabroso universo de don Homero Martínez Cabrera, presidente municipal de Lerdo, quien cambió su estrategia para con sus gobernados a partir de septiembre del año que hoy termina, mes en el que inició su segundo periodo como alcalde de la Ciudad Jardín y lo convierte en el primero en ser reelecto. Don Homero sudó la gota gorda visitando casa por casa pidiendo el voto y en reuniones vecinales donde aguantó reclamos de ciudadanos que se sintieron en algún momento desatendidos por su gobierno o donde vieron alguna mala cara de funcionarios que se subieron a un ladrillo. Con todo y eso el edil recuperó la confianza al menos de los que sí fueron a votar y con la ayuda de los panistas que se aferraron a la alianza pudieron ganar porque de lo contrario los morenos les habrían podido dar un mayor susto. Entrando en funciones el presidente hizo algunos cambios en su gabinete y la suerte le retiró a otros que francamente lo hacían quedar muy mal. También modificó su manera de relacionarse con personas de la tercera edad, que eran los que más se quejaban de no ser atendidos. Comentan jocosamente los infiltrados en Ciudad Jardín que todas las jóvenes de corazón de 65 y más ahora son "su liga" en los eventos populares y se han documentado casos en donde hasta a bailar las saca. También se le ha visto más compartido respecto a su fase familiar y regularmente de mejor humor, tanto que hasta dejó de pelearse con su acérrima crítica desde hace años, la regidora morenista, Georgina Solorio, con quien ha cultivado la paciencia. Su cercanía con diversos miembros de la Iglesia Católica también ha sido evidente; quienes a su vez han tenido la oportunidad de practicar sus habilidades de "expiación" no sin antes pedirle apoyo para uno que otro templo. El munícipe, dice un subagente letrado, además regresó a las aulas para obtener su Doctorado y desde entonces está la encomienda para los directores de llamarle "Doctor" pues el contador no se quemó de oquis las pestañas. El presidente pudo terminar el año sin crisis financiera pese a que le deben algo así como 40 millones de pesos de participaciones federales desde la pasada administración estatal y celebró por todo lo alto el aniversario de la ciudad. Antes de eso tuvo un encontrón con otra regidora de Morena, Flora Leal, quien acusó a su gobierno de "perseguirla y amedrentarla" usando tanto a la fuerza pública como a los "malosos" locales algo de lo que La Pony guarda un registro como antecedente. De lo destacable de estos cuatro meses de su renovado gobierno está que este año resolvió un problema añejo desde hace más de 15 años renegociando las condiciones de un contrato por el uso de aguas residuales que tenía a Lerdo sumido en una deuda impagable -otra aparte de la deuda de los extrabajadores municipales que data más o menos desde la misma época y no se ha podido resolver por el monto que representa. También mostró "músculo" a la hora de exigir lo que a Lerdo le corresponde en cuanto obras complementarias de Agua Saludable. La Pony le da al fulgurante doctor un SIETE y MEDIO porque nos presumió la primera piedra de la empresa Tarafert pero al parecer será hasta este 2023 y porque se espera que ahora sí haya más obra pública de su administración en este nuevo año.

La Secretaría del Ayuntamiento estuvo ocupada por dos funcionarios en la presente administración, uno el hoy magistrado Gerardo Lara, quien recibió el nombramiento en octubre sobre el cual pesan duras críticas ciudadanas e incluso de varios servidores públicos respecto a su función y todas relacionadas con abusos de autoridad y/o corrupción durante su paso por Lerdo, además de que a veces alardeaba más del poder que tenía que incluso el propio presidente. La Pony no encontró una forma decente de calificarlo. El otro funcionario que ocupa actualmente el cargo es Jesús Eduardo Lara Urby quien no canta mal las rancheras en eso de valerse de pequeños "trucos" para no permitir la palabra a los integrantes del Cabildo cuando se trata de temas que no convienen al gobierno. ¿No sería mejor Cabildear? La Pony le da un SEIS.

El tesorero municipal, Juan Moreno Valero, repitió en el cargo, lo que al parecer habla de la confianza depositada por el presidente en su persona. El problema con el señor de las finanzas es que pocas veces cumple con los requerimientos que la ley establece en materia de transparencia gubernamental y tampoco es de los que se deje ver a menudo o comparezca seguido ante el Cabildo, que es la máxima autoridad, para dar alguna explicación -tampoco es que lo pidan mucho los regidores- aunque cierto es que de momento Lerdo se ha mantenido estable en cuanto a sus finanzas, considerando los cuantiosos gastos que el gobierno de Martínez Cabrera tuvo. También cumplieron con pagos a proveedores y de momento nadie lo acusa de andar pidiendo "moches" o ser descortés con los proveedores y contratistas. La Pony le da un SIETE para ver si el próximo año se deja ver con más frecuencia y si sus cuentas son tan claras que aparezcan actualizadas en la página oficial del municipio.

El director de Obras Públicas de la nueva administración lerdense, (igual que en Gómez Palacio) Carlos Cruz Ramírez, pareciera haberse ganado el puesto con los mismos méritos de sudar la gota gorda en campaña con la estructura de la CNOP. Carlos no se despega del presidente e incluso a veces pareciera que se mimetizan al momento de entregar algunas de las obras públicas que fueron compromisos hechos por don Homero, de las cuales destacan varios espacios públicos y sanitarios dignos en áreas de uso común que son muy visitadas por ciudadanos. Tampoco es que tuvieran mucho presupuesto por ejercer al final del año, pero pese a eso los esfuerzos están documentados con fotografías y corte de listón. La Pony le da al director un SIETE para ver si se pone más las pilas el próximo año.

Uno de nuestros subagentes, detectó un 'malware' al momento de diagnosticar a Jesús Mario Castrillón, director de Fomento Económico de Lerdo, a quien se le puede otorgar un SIETE porque aunque la situación es muy similar a la de Gómez Palacio, al menos ha estado más activo organizando mercaditos emprendedores o ferias de empleo. En este caso, cabe resaltar la creatividad e imaginación que se ha empleado con escaso presupuesto.

Al director del Sapal, Ignacio Ramírez Ontiveros, finalmente le hizo justicia la revolución, pues desde la pasada administración, cuando era subdirector, era el que se ocupaba de resolver los problemas que su jefe, el director -mismo que no sabía ni le interesaba nada que tuviera que ver con el organismo- no era capaz de sacar a flote y al cual incluso anduvieron buscando porque ni la renta quería pagar. Don Ignacio al menos tiene mucho mejor trato con la población y también ha resultado ser mas útil para la administración pues este año dieron con una toma clandestina que representa millones de pesos en ingresos para el municipio por concepto de multas. También han bajado las constantes quejas ciudadanas que había por desabasto y malos tratos al usuario, aunque siguen sin ser resueltos otros por drenaje que ya llevan tiempo en colonias plenamente identificadas. La Pony le da un SIETE para ver si logra algo más en 2023.

El director de Seguridad Pública de la ciudad de Lerdo, Héctor Martínez López, "presume" las detenciones realizadas durante el corto periodo que lleva al frente de la administración, las cuales se han turnado ante la Vicefiscalía Región Laguna y suman más de 50 por distintos delitos. El problema, cuentan los subagentes disfrazados de estadistas, es que durante los últimos años hubo considerables incrementos en delitos del fuero común, principalmente robos, para una ciudad con un número menor de habitantes que los municipios vecinos, razón por la cual las detenciones todavía no son suficientes como para que se refleje positivamente en la estadística ya que los robos en todas sus modalidades se siguen presentando. Otro punto a destacar es el programa de incentivos económicos para los elementos de la Policía Municipal que realizan dichas detenciones, con el cual se les "premia" por hacer bien su trabajo. Con cerca de tres meses al frente de la corporación para La Pony fue difícil emitir una calificación, por lo que digamos que el director pasa de panzazo con la esperanza de que este 2023 logren muchas más detenciones y con ello bajar los índices y subir la percepción ciudadana de forma positiva.

El caso de su hermano, Juan Martínez López, director de Tránsito y Vialidad, es aún más complicado de calificar. En modo de "broma" siempre se ha dicho que en Lerdo "solo hay un semáforo" y que no hay accidentes viales porque solo son tres cuadras. Lo anterior indicaría que es poco el trabajo que hay que hacer en dicha dependencia, aunque los agentes viales demuestran todo lo contrario a la hora de detener a los ciudadanos que cometen alguna infracción o que vienen medio "alegres" de las quintas y salones de fiesta locales o incluso los visitantes. La Pony le da un SEIS con la expectativa de que sus "muchachitos" tengan mayor criterio a la hora de aplicar las temidas multas.

MATAMOROS

En Matamoros aplican bien el dicho que reza: "Del plato a la boca se cae la sopa", pues si bien recibió un municipio "destrozado" como dijo financieramente y en el tema de los servicios, en los primeros días de gobierno el alcalde Miguel Ángel Ramírez mejor conocido como "El Charro", anunciaba con bombo y platillo una inversión "histórica" donde el objetivo era aplicar en obra pública alrededor de 83 millones de pesos que al final bajó con el argumento de que les recortaron las participaciones y quedó en 67 millones de pesos. El drenaje y el agua potable fue el primer reto a enfrentar, problema que hay que reconocer logró estabilizar, pues se rehabilitaron algunos pozos. También declaró que su intención era municipalizar totalmente el servicio de recolección de basura, después de que por 20 años de que parcialmente el servicio estaba a cargo de la empresa PASA y que además tenía la oportunidad de que el Relleno Sanitario pasaría a manos del municipio, pero resultó que siempre no, ¿será porque no le cuadraron los números? Pues adquirir camiones recolectores es costoso, aunado a la contratación de más personal para ello. La "modernización" del sistema de transporte fue proyecto que presumía "El Charro" en los primeros meses, en el cual se pretendía "desaparecer" las combis y cambiarlas por taxis, pero no contaba con que muchos de los taxistas promovieron un amparo ante un juzgado federal para frenar la medida, pues aumentaría mucho el número de unidades, aunado a que dicen las concesiones se están entregando a los "compas" y dinero por "debajo del agua". "El Charrito" jura y perjura que eso no será impedimento para que se concrete el proyecto. Los subagentes le reconocen los ingresos "sin precedentes" por 65 millones de pesos que en este primer año registró el municipio y cómo no si la anterior administración se "durmió en sus laureles" y fue tan mala que la actual pareciera buena pero considerando que en el Congreso solicitó la autorización para concretar una deuda por más de 43 millones de pesos, entonces como dicen por ahí, quedarán "tablas". La Pony considera que como dice una cosa hace otra y muy 'a fuerza' lo pasó de "panzazo" con un SEIS de calificación.

SAN PEDRO

El que empezó muy "tibio" fue el alcalde de San Pedro de Las Colonias, David Ruiz Mejía, pues dicen los subagentes que tiene varios jefes a quien dar cuentas: por un lado está el grupo de Jorge Abdalá, reforzado por David Flores, quien junto con su gente encontró acomodo en ese municipio y por el otro, al grupo del "Chapo" José Luis Flores Méndez, quien es el flamante secretario estatal de Desarrollo Rural en Coahuila. Incluso al principio lo único que había en la ciudad eran bailes, al grado de se ganó el mote de "David Bailes". Bajo la excusa de que le heredó un municipio "colapsado", su principal reto fue revertir el grave problema del desabasto de agua, la recolección de basura y por varios meses "se la llevó" con muy poca obra. Fue hasta mediados de año que curiosamente empezó a generar proyectos principalmente en pavimentación, mejoramiento de espacios públicos, se perforó un pozo y algunos obras de drenaje, así como la recuperación del parque vehicular de Bomberos y Seguridad Pública. El edil jura y perjura que la inversión en este primer año ronda los 80 millones de pesos. Como en todos los municipios su Talón de Aquiles fue el tema de la nómina del Simas y la Presidencia Municipal y ese ha sido el pretexto para limitar la generación de más proyectos, sobre todo en el organismo operador de agua, el cual en este municipio está prácticamente sostenido de las finanzas del municipio. El "detalle" además es que es muy poca la inversión privada, pues algunos ciudadanos afirman que es prácticamente nula la promoción del municipio para la instalación de empresas, por lo tanto son pocas las fuentes de empleo. La Pony no puede darle más de un SEIS Y MEDIO.

MADERO

El que un día se queja y el otro también por la falta asignación de los recursos por parte del estado, es el alcalde neomorenista de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, el único que repitió en el puesto y que al igual que en el trienio anterior ha registrado poca carretera, de agua potable o drenaje. Por años Madero o "Chávez" ha padecido un grave problema de escasez de agua, pero en los últimos años se ha agudizado y no hay momento en que el edil tome como pretexto la grave crisis que obedece a la sequía y el abatimiento de los mantos acuíferos, pero en el resto de los municipios han estabilizado el problema ¿entonces?; por lo anterior le ha apostado a la rehabilitación de pozos ejidales con la instalación de plantas purificadoras, mientras que en la ciudad se perforó un pozo en conjunto con el estado. La única obra carretera a presumir es la de Hidalgo a Lequeitio, pero es un proyecto del estado y sigue en proceso. Hasta ahora los proyectos "insignias" son la apertura de las clínicas, la construcción de techumbres en algunos ejidos y escuelas, el modelo de policía "Proxpol" (Un concepto de policía de barrio basado en un mayor acercamiento con los ciudadanos) para lo cual como complemento no se han terminado de construir los juzgados civiles y que además pese a ello mostró en maqueta en su informe, que dicho sea de paso lo anunció en el primer periodo de administración. No se sabe a cuánto asciende la inversión en obra pública aplicada en este año; sin embargo, ya solicitó la autorización de un crédito por 20 millones de pesos al Congreso del Estado. La Pony le da un SEIS.