Como cada año nuestra ya destartalada supercomputadora "Pony", adelantada a sus tiempos y que todavía funciona con la madre de tarjeta que tiene -perdón, con lo que queda de su tarjeta madre- hizo funcionar apenas su sistema operativo para calificar a nuestras autoridades de Coahuila y Durango que viven felices de la sagrada nómina, cobrando lo que merecen -a veces- y ocupan algunos de los puestos "clave" de interés para los ciudadanos.

"La Pony" consideró para las calificaciones algoritmos secretos, 'bots', además de variables proporcionadas por los subagentes infiltrados como: El trabajo desempeñado, el discurso y los hechos (las enormes diferencias entre el decir y el hacer, pues), sus habilidades diplomáticas y hasta indagaron en el Manual de Carreño para puntos extras. Nuestros protervos subagentes anduvieron por estas fechas medio "enfiestados", otros algo desvelados y también destacaron los "Grinch", por lo que el ponche de las posadas navideñas no logró del todo endulzar sus oscuros corazones ni tampoco sus reportes cizañados, por esto, la supercomputadora estuvo a punto de 'estirar la pata', pero no, sobrevivió ante los finos resultados. Sin mas preámbulo, comenzamos…

(EL SIGLO DE TORREÓN)

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ínclito 'inquilino del Palacio Rosa', cerró su quinto año de gobierno el pasado miércoles 30 de noviembre convirtiendo el rubro de seguridad en la piedra angular de su gestión. A nivel nacional su gobierno ocupa primeros lugares en competitividad, empleo, inversión extranjera y hasta en aportación al Producto Interno Bruto nacional. En contraste estos años hizo frente a la 4T. No obstante, siguió apoyando al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, lo que en conjunto ha permitido que los "malosos" de otras entidades no se metan al estado. El 'inquilino', dicen nuestros subagentes, no tuvo muchas obras que presentar en su quinto informe de gobierno además de las que están en proceso como el Sistema Vial Cuatro Caminos y el Sistema Vial Villa Florida, o el anuncio del paso por Torreón del Corredor Económico del Norte. Y aunque la pandemia ya terminó, aseguran que todo el presupuesto estatal se sigue asignando a "salud". Tampoco se avanzó de manera significativa en lo que respecta al Metrobús, llamado ahora "Bus Laguna" o Tortibús diría algún maloso, aunque la imagen ya esté lista. Nuestros sesudos subagentes están en el dilema de subirlo al Olimpo por su trabajo en las áreas duras, pero los pérfidos dicen que en otras ramas digamos "soft" deja lagunas importantes, en algunas en particular que se mencionarán en unos momentos. Total, después del cónclave con San Pedro, por ser aplicado y perfeccionista, aunque le queden mal sus compañeros la Pony le da un OCHO y MEDIO.

***********************

El flamante secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Algara Acosta, se aplicó este año en la medida de lo posible en obras y proyectos en toda la entidad, aunque claro está que más en proyectos, deseos, ilusiones y castillos en el aire, porque así como que mucho billete etiquetado para eso no hubo con eso de los "tijeretazos" de recursos por parte de la temida 4T, precisamente en el rubro de infraestructura. El panorama para el 2023 tampoco es alentador, cumpliéndose así cuatro años que no se recibe ni un peso para mantenimiento de las carreteras, caminos o puentes y ni se diga de hacer obras de ese tipo nuevas. Don Miguelito tuvo desatinos en el tema del transporte que también atiende la dependencia a su cargo y porque dejando la responsabilidad en manos de segundos, nadó de muertito para no meterse en problemas. En el caso de las actividades de las Redes de Transporte versus, las constantes manifestaciones en contra de las organizaciones de taxistas que ni se esmeran en mejorar la calidad del servicio, pero sí causan presiones y los que pierden, son los usuarios. La calificación para el funcionario es de un SEIS Y MEDIO, dice La Pony que esto es porque dibuja y habla mucho pero le faltan hechos.

***********************

En la Secretaría de Economía, a donde llegó apenas en enero de 2022 Claudio Bres Garza quien entró en sustitución de Jaime Guerra Pérez, ya la mesa estaba puesta y además servida. Tras cuatro años de promoción de la entidad con viajes al extranjero y un plan armado, ya solo ha tenido que continuar con la tarea de atender las inversiones, vía la promoción del estado y sus fortalezas. Cuentan los protervos subagentes que el exalcalde de Piedras Negras por Morena cambió todos los indicadores, de negativos a positivos que generaran confianza en los inversionistas, lo cual sucedió. Pero a Bres Garza su falta de prudencia le ha traído problemas pues en varios momentos y lugares, ha "caravaneado con sombrero ajeno" atribuyéndose los logros que ahora tiene la entidad, como artífice de los mismos y desoyendo los reclamos de algunos organismos empresariales de las regiones que no ha despegado. La Pony le da un SEIS porque su trabajo está aún lejos de La Laguna donde ya quieren que 'salpique'.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Desde el sábado primero de enero de 2022 Manolo Jiménez Salinas, recibió de manos del gobernador, el nombramiento como nuevo titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, convirtiéndose desde ese momento en la dependencia encargada de atender y cumplir con las estrategias y proyectos sociales en las cinco regiones. Obviamente, al ser el presunto ungido, la Pony omitirá por esta vez su evaluación, no vaya a ser que las autoridades electorales consideren a su calificación un acto adelantado de campaña y lo multen.

***********************

Quien ha tratado de involucrarse en los asuntos educativos después de que de todos es sabido que su amplia experiencia está, pero en otras ramas como la Obra Pública y el Desarrollo Social, es el secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro. Primero, cuentan los subagentes infiltrados, no le salió tan bien el ajuste al calendario escolar 2022-2023 federal pues como se recordará, en agosto de este año hubo una polémica porque por cumplir con el Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, se iban a suspender las clases presenciales para el nivel básico de esta entidad; todo a una semana de que los alumnos habrían de regresar a las aulas. Después, supo enderezar el camino y dio atención oportuna a situaciones de presuntas amenazas de tiroteos por parte de alumnos en escuelas, así como a supuestos casos de abuso sexual que se presentaron en un jardín de niños de Torreón. Porque se distrajo, pero luego se aplicó La Pony le envía un SIETE.

***********************

Desempolvada y libre de virus informáticos, pero no de 'bots' que la alimentan de cizaña, La Pony se trasladó hasta la Secretaría de Salud de Coahuila donde se entretuvo un buen rato en este 2022, no fuera a ser un lugar plagado de virus. Su titular Roberto Bernal Gómez y su equipo reaccionaron bien este año a la situación de salud por la viruela símica y siguieron con el control de la pandemia por la COVID-19 y las acciones de prevención de la llamada "Tripledemia". Sin embargo, en la recta final del año le llovió sobre mojado al secretario pues en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivas feministas de La Laguna le entregaron el antigalardón "Don Pancho" por ser "negligente, omiso, indolente y no responder a peticiones urgentes de atención". Lo señalaron de no dar resultados en la disminución del embarazo infantil y adolescente y de no estar pendiente del cumplimiento de las normas de salud 046 y 047, por cierto, y nada que ver con el tema, pero un 'bot' se metió ¿ya repararon el techo del Hospital General de Torreón, que fue objeto de fotografías de los subagentes gráficos? Para que se ponga las pilas el próximo año, La Pony le envía un agripado y 'tosiento' SEIS y MEDIO, con todo y el gorrito de Papá Noel.

***********************

Una de las dependencias más importantes de la estructura gubernamental de Coahuila, es sin duda la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de la exalcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez. Mujer de claros objetivos que ha tenido la capacidad de vincularse con todas las dependencias encargadas de la seguridad del Gobierno Federal. Su desempeño ha sido decisivo en el blindaje aplicado a la entidad en las fronteras con otros estados. Logró buenos resultados en la capacitación de los policías estatales de manera que tras cinco años de trabajo, Coahuila consiguió de la Comisión de Acreditación para las Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) la certificación e insignia "Triple Arco" que es una calificación de excelencia porque sus corporaciones policíacas cumplen con los estándares internacionales de prevención y control del delito. La Pony no tuvo duda en darle un sonoro OCHO.

***********************

En esta tarea de evaluación, otro que encabeza la lista es el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, mismo que coordina la estrategia estatal de seguridad y mantiene una articulación con todos los mandos operativos y sociedad civil. El problema actualmente se puede decir que radica en delitos del fuero común que ante las amenazas del ingreso de civiles armados a la entidad los consideran como delitos menores. Eso sí, el fiscal de Coahuila es el único que reconoce la labor del Mando Especial y cada sesión la atiende puntualmente, con alcaldes o sin alcaldes presentes, por aquello de que a veces tienen otras cosas más importantes que hacer. Es impulsor de la tecnología de avanzada pero pese a ello le falta mucho, pero mucho trabajo por hacer para mejorar la eficiencia de las delegaciones de la dependencia estatal que encabeza. La Pony le pone un OCHO para que se esmere.Casos para la araña: los reflexivos subagentes no logran aún atinar qué pasa con las dos secretarias que llevan dos sexenios en su cargo, porque si el tango dice que veinte años son nada, parece ser que 11 son menos aún. En el caso de Medio Ambiente, con Eglantina Canales de titular, dicen los enterados que Moreira 2 la designó para que no estuviera de activista haciendo manifestaciones, paros, bloqueos y demás desmanes. Parece ser que se cumplió el deseo de don Rubén y que por eso don Miguel la ratificó, porque es un hecho que no ha pasado nada, pero nada en su área. ¿Cuánto es nada en números?

***********************

En el otro caso de excepción, la maliciosa Pony, computa que con casi 12 años de resbalones culturales y sin renovación, las actividades "dirigidas" por la zarina estatal Ana Sofía García, se la ha pasado todo el año dando tumbos y llorando falta de presupuesto…. Y estando a punto de terminar su segundo mandato tuvo que cambiar de cocapitán ya que las cuentas no le cuadraban. No ha logrado aclarar faltantes y poner en orden las destrozadas finanzas culturales…. Otros datos que tienen a la Pony a punto del cortocircuito es que si bien sí es un logro que el Estado fuera anfitrión de la Muestra Nacional de Teatro y que se le haya otorgado presupuesto adicional a la Secretaría para cubrir las necesidades de este gran evento, solo se logró una tragicomedia toda vez que los visitantes confirmaron falta de organización. Y otra más en el haber, el publicitado evento "Como la Laguna Ninguna" donde montar el escenario y recibir a Julión y servir de regalo de Navidad para habitantes de toda la Comarca con el apoyo de los gobernadores de Coahuila y Durango, pues no salió. La susodicha no logró tener a tiempo el escenario a la hora marcada... y acudieron a rescatarla posponiendo el evento un par de días culpando las inclemencias del tiempo y evadiendo las fallas de la organización. Pobre don Miguel, tanto esfuerzo en áreas clave para que le difuminen sus logros. ¿Qué calificación le pondría su jefe?

***********************

Y otro perdido, sí perdido porque nadie lo encuentra, es el exsecretario de Infraestructura Gerardo Berlanga. Salió de su puesto, nadie sabe, nadie supo por qué y le dieron un ascenso lateral a la vicepresidencia de Asuntos sin Importancia y desde entonces se encuentra desaparecido, o como decía la primera edición de El Siglo allá por 1922: "fue fusilado o vaga por las serranías.." La Pony nada más no entiende.

***********************

Trrr, un virus malvibroso, peor que el COVID-19 obligó a reprogramar a La Pony y en esta reprogramación salió el nombre de Xavier Herrera y Eduardo Olmos -no sabemos por qué- y de Blas Flores Dávila, secretario de Finanzas de Coahuila, quién recientemente maniobraron para una nueva 'reeeeeestructura' de la deuda de los al menos 36 mil milloncillos de pesos, con la cual, según esto buscan solamente mejorar la tasa de interés y dejar una llegada tersa para la nueva administración estatal, aunque todos dicen, los subagentes, es según la óptica con la que se vea por que también tendrán la posibilidad ajustar, acomodar y disponer en este último año, dicen que todo de carácter técnico, por esto La Pony les otorga a los financieros de Coahuila un SIETE Y MEDIO.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Trrrrrrr, El Gobernador de Durango, Esteban Villegas, arrancó apenas su gestión en septiembre pasado y con ello inició todo un Camino de Santiago -donde tanto anda el cojo como el sano- pues llegó a la máxima silla del Estado sin imaginarse el problema financiero que habría de enfrentar y que le obligaría a dejar de defender Durango de la 4T con tanto valor como con el que empezó, pues ni para pagar la nómina estatal había. A don Esteban no le quedó de otra que humildemente y estratégicamente pedir apoyo al "preciso" de Palacio Nacional quien, a veces, recibe bien a los futuros aliados. El problema es tan grave que hace unos días se abrió una carpeta de investigación en contra de la exprimera dama de Durango, doña Elvira "N", por presunto enriquecimiento ilícito durante la pasada Administración estatal. Don Esteban tomó las riendas del Estado con una deuda de mas de 25 mil millones de pesos y anunció que pediría un préstamo para pagar al SAT. Los alcaldes le reconocen que ha pagado completas y en tiempo y forma las participaciones federales. Los chismosos subagentes reprochan al primer mandatario que pocas veces visita La Laguna de Durango, contrario a lo que fue su campaña y que todavía su equipo de trabajo no ha cuajado... Quizá teme que alguien mas le cobre dinero que no tiene. La Pony le da un SIETE a reservas de recibir puntos extras el próximo año donde sí habrá de ejercer su presupuesto y se verá si en verdad no canta mal las rancheras, por lo pronto, todavía anda por ahí tarareando 'debo no niego, pago no tengo' y la otra de Juan Gabriel 'No tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo…'

***********************

Al día de hoy muchos de los subagentes infiltrados desconocen a la arquitecta Ana Rosa Hernández Rentería, quien es la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE) y como no ha habido nada que anunciar, nada que presumir en materia de obra pública y los contratistas están mas que enojados porque el gobierno estatal anterior no les pagó, pues pareciera estar escondida en su oficina porque además ni presupuesto quedó. Según el mandatario que mejor canta en el país, quedaron en septiembre casi 200 obras inconclusas en la entidad, mismas que se debieron haber ejecutado y terminado en la pasada administración estatal con recursos provenientes del préstamo bancario solicitado por el Estado de más de mil 700 millones de pesos al que nadie sabe qué le hicieron (aunque se lo imaginan) y por lo cual seguramente el trabajo que por ahora ha tenido es de apagafuegos y administrativo. Por cierto, en Gómez Palacio y Lerdo hay obras detenidas que son toda una oda a la negligencia de las autoridades. Debido a que no hay ni un informe público respecto al estado que guardan las obras La Pony no pudo calificarla, con el exhorto para que se ponga a trabajar, los infiltrados subagentes que merodean su oficina le recomiendan que salir de la oficina y revisar físicamente el paso a desnivel 5 de Mayo, por ejemplo.

***********************

El que claramente dijo "Yo no vengo a hacerme güey" fue nada menos que Arturo Herrera Deras, secretario de Desarrollo Económico de Durango, cuyas visitas han sido frecuentes a La Laguna y ya ha concretado inversiones. Fue en septiembre cuando se reunió con empresarios laguneros. Visitó el parque industrial La Encantada de Gómez Palacio, en donde sostuvo reuniones de trabajo con los directivos de las empresas ATR y Vishay. En el parque industrial CG Park recorrió la empresa Tecopress acompañado de los ejecutivos y además se reunió con los inversionistas del Parque Industrial Centalia. Anunció que comenzará la habilitación de créditos desde 200 mil pesos y hasta cinco millones de pesos, para pequeñas y medianas empresas, con recursos que ya se tienen disponibles. Con el tiempo ya veremos y diremos a qué vino finalmente don Arturo a La Laguna. Por sus buenos comienzos La Pony le augura un OCHO para el próximo año si logra conseguir lo que dice.

***********************

Como alrededor de 80 mil duranguenses viven en extrema pobreza en la entidad, la Secretaría de Bienestar Social del Estado, que actualmente recae en la licenciada Rocío Rebollo Mendoza, es una dependencia "clave" en el gobierno de Villegas (aunque todavía no la traen de arriba abajo como a Manolo allá en Coahuila) y será una de las áreas a las que mas presupuesto se destine en 2023 pues se incrementará de mas de 200 a 730 millones de pesos considerando unos 150 milloncillos para el programa de Uniformes Escolares y otros 200 milloncillos para la Tarjeta Madre, un programa que sin duda será muy popular, por lo cual Doña Rocío sin duda tendrá que abrir muy bien los ojos para que no le vayan a meter un gol y es que en la pasada Administración estatal hubo algunas irregularidades en los padrones de beneficiarios de distintos programas como la duplicidad y casos en los cuales hay familias completas que se registraron para recibir distintos apoyos, cosa que luego fue motivo de observaciones. También se encontró que en dicha Secretaría anteriormente había mas gente de la necesaria, algo así como elementos de la fuerza aérea de la sagrada nómina estatal. La Pony le da un OCHO para arrancar porque este año no hubo aún mucho qué ejercer pero sí mucho que poner en orden.

***********************

Al que lo dejaron "emproblemado" y con un incendio difícil de extinguir es al secretario de Educación de Durango, José Guillermo Calderón Adame. A poco más de tres meses de que inició su gestión, ha tenido que atender temas escarpados y establecer mesas de diálogo con líderes de las distintas secciones sindicales del SNTE y grupos de docentes debido a los adeudos millonarios que dejó la pasada administración estatal. El secretario tendrá que pisar el acelerador y poner en orden la situación pues además del quebranto financiero, está en juego que se de cabal cumplimiento a los 190 días efectivos de clase marcados en el calendario escolar 2022-2023. Esto porque cada que hay retraso o incumplimiento en algún pago, los maestros amagan con el paro de labores. Quizá por ello la dependencia estatal que registró el mayor incremento presupuestal para el 2023 fue la SEED, algo así como 600 millones mas. La primera calificación que le dará La Pony a Adame Calderón no será numérica, sino de panzazo.

***********************

Con todos los síntomas de una computadora dañada, La Pony llegó echando humo como los automóviles destartalados a la Secretaría de Salud de Durango. A su titular, Irasema Kondo Padilla, dicen los subagentes, se le vieron muchas ganas al inicio de la Administración estatal pero a inicios de noviembre, se le vino tremendo embrollo en cuatro hospitales privados de la capital con el asunto de la meningitis, que en poco más de un mes ha dejado por lo menos 75 casos confirmados y 26 personas fallecidas. Dicen los que saben, los de la bata blanca, que se actuó de forma tardía en las acciones de prevención y en la difusión de las alertas sanitarias, además de que ha habido opacidad en los informes y ha sido evidente la falta de supervisión a los hospitales particulares por parte de Regulación Sanitaria. A la friolenta y angustiada Pony no le queda más que abstenerse de brindarle una calificación a la secretaria pues la emergencia sanitaria aún no termina en el estado…

***********************

El que ha visitado en múltiples ocasiones La Laguna de Durango es nada menos que el secretario de Seguridad, Óscar Armando Galván Villarreal, quien cuentan los subagentes que destaca por ser amable y de fácil trato y considerando cómo recibió la Secretaría -para empezar sin patrullas que sirvan- eso ya es mucho decir, pues su área se quedó con un adeudo de mas de 300 millones de pesos de la pasada administración por concepto de compromisos no cumplidos con proveedores, entre ellos gasolina, infraestructura, cámaras, el teléfono del C5 y hasta la luz de los complejos. Hasta ahora todavía no se han visto "resultados" en cuanto a la detención de bandas pero considerando que no había ni patrullas en qué se muevan los agentes y tampoco gasolina el que no se hayan disparado delitos que tengan que ver con civiles armados de otros estados en estos meses habla de que sí trabajan… Aunque sea con las manos. Por hablar francamente y sin llorar aunque todavía le falte empaparse de las estadísticas de la entidad, La Pony le da un SIETE.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Sonia Yadira de la Garza Fragoso fue nuevamente nombrada como Fiscal General de Durango dentro del organigrama de la nueva Administración en la entidad. Sin embargo, a pesar de que recién se anunció una disminución "histórica" en las denuncias por robo en todas sus modalidades y un aumento en las detenciones por narcomenudeo, hay temas prioritarios que siguen pendientes. Por otra parte, desde la pasada administración había muchas pero muchas quejas de los ciudadanos porque hay agentes del Ministerio Público de La Laguna de Durango, ahí en Lerdo, que no se mueven en la investigación de robos si la gente no les da un "apoyo" económico cuando se supone que están para servir y no servirse de los quejosos. Además, en las últimas semanas se han presentado casos de privación ilegal de la libertad a migrantes en la zona de La Laguna, así mismo, hay ordenes de aprehensión aún sin cumplimentar en contra de propietarios de hospitales privados involucrados en casos de meningitis. Por lo anterior, los datos recabados en nuestra supercomputadora Pony, arrojaron una calificación apenas de SEIS.